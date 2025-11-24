Ankara’nın üç büyük ilçesinde 24 Kasım sabahına kadar devam edecek su kesintileri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ASKİ, artan tüketim, baraj seviyelerindeki düşüş ve şebeke üzerindeki yoğun kullanım nedeniyle bazı noktalarda basınç düşüklüğü ile kesintilerin yaşandığını duyurdu. Etimesgut, Sincan ve Pursaklar’da geniş alanları etkileyen kesintilerin giderilmesi için ekiplerin aralıksız çalışma yürüttüğü açıklandı.

Ankara’da 24 Kasım günü Etimesgut, Sincan ve Pursaklar ilçelerinde planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. ASKİ’nin duyurusuna göre Etimesgut’ta yoğun su kullanımı nedeniyle depolardaki su seviyeleri düştü ve birçok mahallede basınç düşüklüğü ile kesintiler görülebiliyor. Sincan’da ise kent genelindeki azalan su kaynakları ve yoğun kullanım nedeniyle dönemsel kesintiler yaşanırken, ekiplerin sahadaki çalışmaları sürüyor. Pursaklar’da ise Çubuk-2 Barajındaki su seviyesinin kritik düzeye gerilemesi nedeniyle kesintiler sürüyor.

Ankara su kesintisi 24 Kasım! Ankarada sular ne zaman gelecek, ASKİ kesinti saat kaçta bitecek?

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Etimesgut’ta 23 Kasım’da başlayan kesintilerin 24 Kasım sabahı itibarıyla giderilmesi öngörülüyor. Depolardaki seviyenin normale dönmesiyle birlikte Bağlıca, Yeni Bağlıca, Şehit Ali, Atayurt, Turkuaz, Yapracık, Orhun, Yukarı Yurtçu, Aşağı Yurtçu ile Alsancak, Süvari ve 30 Ağustos Mahallelerinin bir kısmında suyun gün içerisinde normale dönmesi bekleniyor.

Sincan’da Osmaniye Mahallesi ve üst kotlarda yaşanan kesintilerin de yoğun kullanımın dengelenmesi ve şebeke basıncının toparlanmasıyla gün içinde düzelmesi planlanıyor. Pursaklar’da ise baraj seviyesinin düşüklüğüne rağmen alternatif kaynaklarla destek sağlanırken, Mimar Sinan, Tevfik İleri, Fatih, Yunus Emre, Merkez ve Ayyıldız Mahallelerinde suyun sabah saatlerinden itibaren verilmesi için çalışmalar devam ediyor.

ASKİ SU KESİNTİSİ SAAT KAÇTA BİTECEK?

ASKİ’nin açıklamalarına göre Etimesgut ve Sincan’da kesintilerin 24 Kasım saat 09.00 itibarıyla sonlandırılması için çalışmalar tamamlanırken suyun bölgelere kademeli şekilde ulaşması bekleniyor. Pursaklar’da ise tamir ve takviye işlemlerinin 24 Kasım saat 08.00’de tamamlanacağı, suyun aynı saatlerde hatta verilmeye başlanacağı belirtiliyor.

