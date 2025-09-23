Montella'dan Kenan Yıldız'a övgü: Eksiksiz bir futbolcu
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalyan devi Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız için övgü dolu ifadeler kullandı.
"EKSİKSİZ BİR FUTBOLCU"
İtalya’da Radio Anch'io Sport’a konuşan Montella “Kenan çok genç ve büyük hedefleri var. Juventus'ta istikrar sağlayamadığı dönemde benimle millî takımda oynamaya başladı. Eksiksiz bir futbolcu. 19 yaşında 10 numaralı formayla oynamak kolay değil. Bu yıl onu daha istikrarlı ve bilinçli görüyorum" dedi.
KENAN YILDIZ BEŞİNCİ OLDU
21 yaş altı en iyi futbolculara verilen Kopa Trophy'nin 10 kişilik listesinde kendine yer bulan Kenan Yıldız, Kopa Trophy sıralamasında 5. oldu.
