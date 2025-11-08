Haftalık primler %40’a ulaştı! İşte en çok yükselen ve para girişi olan hisseler

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda veri gündemi hareketli bir hafta geride kaldı. TÜİK tarafından açıklanan ekim TÜFE verisi aylık bazda %2,55 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon %32,87 olarak gerçekleşti.

Yılın son enflasyon raporunu açıklayan TCMB, 2025 yıl sonunda TÜFE’nin yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağı öngörüsünü paylaştı. 2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13-yüzde 19 aralığına gerileyeceği tahmin edildi.

Öte yandan bu hafta İstanbul Sanayi Odası tarafından ekim ayı Türkiye İmalat PMI endeksi de açıklandı. Büyümenin de öncü göstergeleri arasında yer alan endeks 46,5 seviyesine geriledi.

BORSADA SINIRLI DÜŞÜŞ

Bu gündemde Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksine bakıldığında, bu hafta hisse senetleri ortalama %-0,43 gibi sınırlı bir oranda değer kaybetti. Hafta içerisinde en düşük 10.849 ve en yüksek 11.152 puanı gören BİST 100 endeksi son kapanışını 10.924 puandan gerçekleştirdi. Endeks, psikolojik ve teknik olarak önemli bir seviye olan 11 binin hemen altında konumlanırken; 10.800-10.900 bandındaki ilk destek bölgesini de korumaya devam etti.

EN FAZLA YÜKSELEN HİSSELER

BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında geçen hafta en fazla yükselen ilk 5 hisse:

-IEYHO: 47,80 TL (%40,01)

-DSTKF: 723,50 TL (%12,52)

-CANTE: 2,71 TL (%11,98)

-MGROS: 499,00 TL (%10,03)

-MAGEN: 32,48 TL (%9,80)

EN FAZLA DÜŞEN HİSSELER

BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında geçen hafta en fazla düşen ilk 5 hisse:

-GRTHO: 328,00 TL (%-28,66)

-TOASO: 230,00 TL (%-12,96)

-KCAER: 12,08 TL (%-12,53)

-AKSA: 11,08 TL (%-10,65)

-ECILC: 81,00 TL (%-10,55)

EN ÇOK PARA GİRİŞİ OLAN HİSSELER

-Akbank: 425,76 milyon TL

-BİM Birleşik Mağazacılık: 424,15 milyon TL

-Işıklar Enerji ve Yapı Holding: 296,18 milyon TL

-TÜPRAŞ: 197,69 milyon TL

-İş Bankası C: 145,38 milyon TL

EN ÇOK PARA ÇIKIŞI OLAN HİSSELER

-Aselsan: -736,29 milyon TL

-Türk Hava Yolları: -516,61 milyon TL

-SASA Polyester: -411,15 milyon TL

-Ereğli Demir Çelik: -269,48 milyon TL

-Emlak Konut GYO: -229,95 milyon TL

DİKKATLER TCMB ANKETİNDE

Gelecek hafta iç piyasalarda eylül ayı sanayi üretimi, eylül ayı cari denge, ekim ayı konut satışları ve kasım ayı TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi verileri takip edilecek.

Merkez Bankasının geçen ay açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketinde 2025 TÜFE beklentisi %31,77 seviyesine yükselmişti. Geçen hafta açıklanan ekim enflasyon verisinin aylık bazda %2,55 ile tahminlerin altında gelmesinin ardından, beklentilerdeki bozulmanın, bu ayki anket döneminde bir miktar düzelebileceği ifade ediliyor.

Tacirler Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede de 2025 TÜFE tahmini %31,5 ve 2026 enflasyon beklentisi %23 olarak açıklandı.