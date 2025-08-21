Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > 4 kişilik ailesini katletmişti! ABD’deki dehşet evinde kan donduran detaylar ortaya çıktı

4 kişilik ailesini katletmişti! ABD’deki dehşet evinde kan donduran detaylar ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
4 kişilik ailesini katletmişti! ABD’deki dehşet evinde kan donduran detaylar ortaya çıktı
Cinayet, İntihar, Aile, Panik Atak, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’nin New Hampshire eyaletinde yaşayan beş kişilik aileden dördünün evde ölü bulunduğu, bir tek üç yaşındaki çocuğun sağ olduğu bildirilmişti. Olay, cinayet ve intihar şüphesiyle değerlendirilirken, annenin önce iki çocuğunu ve eşini ardından kendisini öldürdüğü düşünülüyor. 

Kan donduran olay, pazartesi gecesi New Hampshire’da yaşandı. 34 yaşındaki Emily Long,  48 yaşındaki kocası Ryan Long ve  Parker ile Ryan isimli çocuklarıyla birlikte ölü bulundu. 3 yaşındaki çocukları ise sağ olarak kurtuldu. Korkunç olay, komşularının ihbarıyla gün yüzüne çıktı. 

4 kişilik ailesini katletmişti! ABD’deki dehşet evinde kan donduran detaylar  - 1. Resim

DEPRESYONDA OLDUĞUNU İTİRAF ETMİŞ

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında kan donduran detaylar ortaya çıktı. Emily’nin son zamanlarda paylaştığı TikTok videolarında kocasının agresif bir beyin kanseriyle mücadele ettiğini, bu yüzden akıl sağlığının bozulduğunu ve ağır bir depresyondaolduğunu itiraf ettiği anlar yer alıyor. 

4 kişilik ailesini katletmişti! ABD’deki dehşet evinde kan donduran detaylar  - 2. Resim

34 yaşındaki 3 çocuk annesi söz konusu paylaşımlardan birinde ''Tek istediğim çocuklarımla birlikte battaniyenin altına saklanmak ama bu ne onlar için ne de benim için sağlıklı değil'' ifadelerinde bulundu. 

''BİRİNİN GÖZLERİNİZİN ÖNÜNDE ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK...''

Emily, 11 Mayıs'ta yaptığı paylaşımda ise ''Birinin gözlerinizin önünde gerçekten dağıldığını görmek ister misiniz? Yemin ederim, bu kanser beni parçalayacak şey olacak.'' ifadelerine yer verdi.

4 kişilik ailesini katletmişti! ABD’deki dehşet evinde kan donduran detaylar  - 3. Resim 

Adli tıp uzmanı Daily Mail'e yaptığı açıklamada, "Şu anda elimizde bulunan bilgilere dayanarak, Emily Long'un 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü evden bir tabanca alarak  eşi ve iki çocuğu Parker ve Ryan'ın ölümüne sebep olduğu ve hemen ardından da kendi canına kıydığı anlaşılıyor." dedi. 

3 yaşındaki çocuk koruma altına alınırken olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ufuk Bayraktar kimdir, neden gözaltına alındı? Ünlü oyuncu ortalığı birbirine kattı!Sercan Türk kimdir, ne iş yapar? Kaza yapan Ferrari'yi alan futbolcu gündemde
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Vahşetin bu kadarına da pes! Kan ve gözyaşı birbirine karıştı... İsrail Gazze'de insani yardım bekleyenlere saldırdı - DünyaYardım bekleyen aileden geriye onlar kaldıZelenskiy, Putin'le görüşmek için şartını açıkladı! Görüşme için Türkiye'yi işaret etti - DünyaGörüşme için Türkiye dahil 3 ülkenin ismini andıTrump’tan tarihi gaf! Duyanlar kulaklarına inanamadı, ülkeleri birbirine karıştırdı - DünyaTrump’tan tarihi gaf! Duyanlar kulaklarına inanamadıAVM'de yürüyen merdiven dehşeti! 2 yaşındaki çocuğun kolu koptu - DünyaAVM'de yürüyen merdiven dehşeti!ABD'de feci kaza! Savaş uçağı okyanusa çakıldı - DünyaABD'de feci kaza! Savaş uçağı okyanusa çakıldıBeyaz Saray tarihinde bir ilk! TikTok hesabı açtılar - DünyaBeyaz Saray tarihinde bir ilk! TikTok hesabı açtılar
Sonraki Haber Yükleniyor...