4 kişilik ailesini katletmişti! ABD’deki dehşet evinde kan donduran detaylar ortaya çıktı

Kan donduran olay, pazartesi gecesi New Hampshire’da yaşandı. 34 yaşındaki Emily Long, 48 yaşındaki kocası Ryan Long ve Parker ile Ryan isimli çocuklarıyla birlikte ölü bulundu. 3 yaşındaki çocukları ise sağ olarak kurtuldu. Korkunç olay, komşularının ihbarıyla gün yüzüne çıktı.

DEPRESYONDA OLDUĞUNU İTİRAF ETMİŞ

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında kan donduran detaylar ortaya çıktı. Emily’nin son zamanlarda paylaştığı TikTok videolarında kocasının agresif bir beyin kanseriyle mücadele ettiğini, bu yüzden akıl sağlığının bozulduğunu ve ağır bir depresyondaolduğunu itiraf ettiği anlar yer alıyor.

34 yaşındaki 3 çocuk annesi söz konusu paylaşımlardan birinde ''Tek istediğim çocuklarımla birlikte battaniyenin altına saklanmak ama bu ne onlar için ne de benim için sağlıklı değil'' ifadelerinde bulundu.

''BİRİNİN GÖZLERİNİZİN ÖNÜNDE ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK...''

Emily, 11 Mayıs'ta yaptığı paylaşımda ise ''Birinin gözlerinizin önünde gerçekten dağıldığını görmek ister misiniz? Yemin ederim, bu kanser beni parçalayacak şey olacak.'' ifadelerine yer verdi.

Adli tıp uzmanı Daily Mail'e yaptığı açıklamada, "Şu anda elimizde bulunan bilgilere dayanarak, Emily Long'un 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü evden bir tabanca alarak eşi ve iki çocuğu Parker ve Ryan'ın ölümüne sebep olduğu ve hemen ardından da kendi canına kıydığı anlaşılıyor." dedi.

3 yaşındaki çocuk koruma altına alınırken olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.