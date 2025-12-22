Enerji dönüşümü açısından kritik öneme sahip olan bakır, ticaret gerilimleri, arzın sıkılaşması ve uzun vadeli talebe yönelik iyimserliğin etkisiyle yeni bir rekor kırdı. Kıymetli metal, 12 bin dolar seviyesine yaklaştı.

Bakır, ticaret gerilimleri, arzın sıkılaşması ve uzun vadeli talebe yönelik iyimserliğin etkisiyle yeni bir rekor kırarak ton başına 12 bin dolar seviyesine yaklaştı.

Bakır fiyatları, Londra Metal Borsası’nda 2009 yılından bu yana en güçlü yıllık artışını kaydetme yolunda ilerliyor. Kritik metal, son aylarda küresel arzın daraldığına yönelik artan endişelerle destek buldu.

Kısa vadede fiyatları yukarı taşıyan temel unsur, muhtemel ithalat tarifelerine karşı önlem almak amacıyla oldu. Bu durum, dünyanın geri kalanında arz sıkıntısı riskini artırıyor. Bunun yanı sıra, bu yılki yüzde 36’lık yükseliş, planlanmamış maden kesintileri ve bakırın yapay zeka altyapısındaki rolüne yönelik artan beklentiler tarafından da desteklendi.

