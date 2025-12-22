Sarıkamış Harekatında hayatını kaybeden askerlerimiz anılırken, 111 yıl önce bölgede yaşanan acı olaylar yeniden hatırlanıyor. Peki, Sarıkamış Harekatı'nda ne oldu? İşte olaya dair tüm ayrıntılar...

Tam 111 yıl önce başlayan Sarıkamış Harekatı, tarihimizin en üzücü olaylarından biridir. 22 Aralık 1914 yılında vatanı savunmak için yola çıkan binlerce askerimizi, dondurucu soğuk sebebiyle şehit oldu.

Sarıkamış Harekatında hayatını kaybedenler anılıyor: 111 yıl önce ne oldu?

SARIKAMIŞ HAREKATINDA NE OLDU?

22 Aralık 1914 tarihinde başlayan Sarıkamış Harekat'ı çok ağır kış şartları altında gerçekleşti. Kars'ın donduru soğuğunda, Allahuekber Dağları'nı geçmeye çalışan askerlerimiz açlık ve yorgunluğun dışında -40 dereyece kadar çıkan soğuklukla mücadele etti.

Birçok mehmetçik, düşmanla savaşamadan Sarıkamış Harekatında donarak şehit düştü.

SARIKAMIŞ HAREKATINDA HAYATINI KAYBEDENLER ANILIYOR

Bugün, Sarıkamış Harekatı’nın başlamasının 111. yıl dönümüdür. Bu kapsamda hayatını kaybeden mehmetçiklerimiz anılıyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) X hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi;

