Anadolu Ajansı • İzmir
İzmir polisi 3 ay boyunca izledi! Uyuşturucu satıcılarına ağır darbe
İzmir'in Selçuk ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 aylık çalışma meyvesini verdi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 18 zanlı tutuklandı.
İzmir'de Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, "torbacı" olarak adlandırılan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik 3 aylık çalışma yürüttü.
Çalışmalar kapsamında Selçuk'ta belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Aramalarda, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
TUTUKLANDILAR
Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR