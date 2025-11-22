Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'a erişim sorunu sağlamakta zorluk yaşayan kullanıcılar, 22 Kasım Cumartesi günü platformda genel bir çökme ya da donma yaşanıp yaşanmadığını merak ediyor. İşte, güncel çökme ve hata durumu...

Gün içerisinde milyonlarca kişi tarafından yoğun bir şekilde kullanılan Instagram'da yer yer yavaşlıklar ve akış yenilememe gibi sorunlar yaşanmaktadır.

Kullanıcılar, uygumada anlık sorun yaşanıp yaşanmadığını kontrol etmek üzere hata ve arıza raporlarına bakmaya başladı.

Instagram çöktü mü, dondu mu? 22 Kasım güncel çökme ve hata durumu...

22 KASIM INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, DONDU MU?

22 Kasım 2025 Cumartesi günü Instagram'ın çöktüğüne dair herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır.

Downdetector raporuna göre, son 24 saatte Instagram'da kullanıcı şikayetlerinin özellikle akşam saatlerinde belirgin şekilde arttığı, gece boyunca da dalgalı bir seviyede seyrediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren ise giderek azalarak öğle vakitlerinde en düşük seviyeye indiği gözlemleniyor.

Instagram’a giriş yaparken sorun yaşayan kullanıcılar muhtemel uyumsuzlukları gidermek için uygulamanın marketlerdeki güncelleme durumunu kontrol etmeleri tavsiye ediliyor Ayrıca hücresel veri ve Wi-fi bağlantısı kontrol edilmesi de öneriliyor.

SEVCAN GİRGİN

