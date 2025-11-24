Sıcaklıklar düşüyor, sağanak geliyor! Meteoroloji'den il il yeni hafta uyarısı
Yeni haftanın ilk saatlerinde sıcaklıklar düştü, birçok kentte sağanak etkili oldu. Meteoroloji 24 Kasım 2025 hava durumu tahminlerinde ise bir kenti ise 'sarı kod' ile uyardı. Kuvvetli sağanak ve sis beklenen iller tek tek açıklandı. İşte detaylar...
- Batı ve iç kesimlerde hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece azalacak.
- Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
- Antalya için kuvvetli sağanak yağış beklentisiyle sarı kodlu uyarı yapıldı, ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi.
- Gece ve sabah saatlerinde Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.
Dün peş peşe gelen uyarıların ardından başta İstanbul olmak üzere bazı kentlerde sağanak başladı, vatandaşlar yeni haftaya yağmur ile uyandı. Sıcaklıklar düştü, kış yavaş yavaş kendini hissettirmeye başladı. Peki bugün hava yurt genelinde nasıl olacak? İşte son detaylar...
SICAKLIKLAR 3-5 DERECE AZALACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz ile Samsun, Amasya, Çorum çevreleri ile Mersin'in batı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıkları batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar ise genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
ANTALYA İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji, gök gürültülü kuvvetli sağanak beklenen Antalya için sarı kodlu uyarı verdi. Bu kentte yaşayanların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması istendi.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı 14
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 21
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17
Adana: Parçalı ve az bulutlu 27
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Samsun: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 20
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20
Erzurum: Az bulutlu 10