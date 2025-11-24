Yeni haftanın ilk saatlerinde sıcaklıklar düştü, birçok kentte sağanak etkili oldu. Meteoroloji 24 Kasım 2025 hava durumu tahminlerinde ise bir kenti ise 'sarı kod' ile uyardı. Kuvvetli sağanak ve sis beklenen iller tek tek açıklandı. İşte detaylar...

Dün peş peşe gelen uyarıların ardından başta İstanbul olmak üzere bazı kentlerde sağanak başladı, vatandaşlar yeni haftaya yağmur ile uyandı. Sıcaklıklar düştü, kış yavaş yavaş kendini hissettirmeye başladı. Peki bugün hava yurt genelinde nasıl olacak? İşte son detaylar...

SICAKLIKLAR 3-5 DERECE AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz ile Samsun, Amasya, Çorum çevreleri ile Mersin'in batı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar ise genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

ANTALYA İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, gök gürültülü kuvvetli sağanak beklenen Antalya için sarı kodlu uyarı verdi. Bu kentte yaşayanların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması istendi.

24 Kasım 2025 MGM hava durumu tahmin haritası

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı 14

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 21

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

Adana: Parçalı ve az bulutlu 27

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Samsun: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20

Erzurum: Az bulutlu 10

SİNEM ERYİLMAZ

