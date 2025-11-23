Yurt genelinde hissedilen lodos ile yükselen sıcaklılar yerini mevsim normallerine bırakmaya hazırlanıyor. Meteoroloji birçok il için kuvvetli yağış ve yer yer sel uyarısında bulunurken, gün vererek kar beklenen illeri de açıkladı. İstanbul’da ise sıcaklıklar yarından itibaren 8-9 derece birden azalacak. İşte bugünün ve yeni haftanın hava durumuna dair detaylar ile 5 günlük tahmin haritası...

Bir hafta daha geride kaldı, kış mevsimi için geri sayım başladı. Bu hafta lodos ile birlikte yükselen sıcaklıklar önce mevsim normallerine inecek, ardından termometreler yer yer 8-9 derece birden düşecek. Meteoroloji, paylaştığı harita ile kar beklenen illeri açıkladı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatı, Batı Karadeniz'in batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar ise genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Yeni haftada sıcaklık keskin düşecek, sağanak etkili olacak.

İSTANBUL'DA SICAKLIK 9 DERECE DÜŞECEK

Peki önümüzdeki hafta yurdu nasıl bir hava bekliyor? Megakent İstanbul'da sağanak görülecek mi? NTV'ye değerlendirmelerde bulunan Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, yeni haftada beklenen hava durumunu şöyle anlattı:

"Pazartesi günü sıcaklık İstanbul'da 8-9 derece düşecek. Yağış pazartesi günü ülkenin orta kesimlerine ilerleyecek. Kastamonu'dan itibaren Ankara, Eskişehir ve Antalya'ya kadar şiddetli yağışlar olacak."

"SU BASKINLARI HATTA SEL OLUŞABİLİR"

Ege Bölgesi için sel ve su baskını tehlikesi olduğunu belirten Çalışkan, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Pazar günü batıya yağış gelecek. Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli... Ege'nin genelinde yağışlar gök gürültülü ve şiddetli olacak. Olumsuzluğa neden olabilir, yer yer su baskınları hatta sel oluşabilir.

Doğu'da yoğun sis nedeniyle güneş ışınları fazla o bölgeye ulaşamıyor. Havanın bu kadar açık olması da ısı kaybına neden olduğu için de özellikle Kars tarafı ülkenin diğer yerlerine göre çok daha soğuk."

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava durumu tahmin haritaları...

23 Kasım 2025 MGM hava durumu tahmin haritası.

24 Kasım 2025 MGM hava durumu tahmin haritası.

25 Kasım 2025 MGM hava durumu tahmin haritası.

26 Kasım 2025 MGM hava durumu tahmin haritası.

27 Kasım 2025 MGM hava durumu tahmin haritası.

SİNEM ERYİLMAZ

