Instagram yeniden paylaşma nasıl geri alınır? Yeni özellik test ediliyor

Instagram, kullanıcıların gönderileri doğrudan ana akışta yeniden paylaşmalarına imkan tanıyan 'repost/yeniden paylaşma' özelliğini test ediyor. Kullanıcılar Instagram yeniden paylaşma nasıl geri alınır merak ediliyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram, uzun süredir beklenen bir özelliği hayata geçiriyor. Kullanıcıların başka hesapların gönderilerini kendi ana akışlarında paylaşmasına imkan veren “repost/yeniden paylaşma” özelliği şu anda sınırlı bir kullanıcı grubuyla test ediliyor.

INSTAGRAM YENİDEN PAYLAŞMA NASIL GERİ ALINIR?

Instagram’ın yeni repost özelliği, kullanıcıların hem kendi hem de başkalarının gönderilerini ana akışta paylaşmasına imkan tanıyor. Ancak bu paylaşımları geri almak da mümkün. Repost yapılan bir gönderiyi kaldırmak için paylaşımı yapan kullanıcının kendi profiline giderek “Repostlar” sekmesinden ilgili içeriği seçmesi gerekiyor.

Üç nokta menüsüne tıklayıp “Paylaşımı Kaldır” seçeneğiyle işlem tamamlanıyor. Özellikle yanlışlıkla yapılan paylaşımlar veya fikrini değiştiren kullanıcılar bu şekilde yeniden paylaşma özelliğini kaldırabilir.

Şu anda test aşamasında olduğu için bu işlevin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı belirsiz. Kullanıcıların geri bildirimlerine bağlı olarak özelliğin ilerleyen haftalarda daha geniş bir kitleye ulaşması bekleniyor.

INSTAGRAM'IN YENİ ÖZELLİĞİ TEST EDİLİYOR

Instagram, repost özelliğini ilk olarak 2022’de geliştirmeye başlamıştı. Son olarak sınırlı bir kullanıcı grubuyla test edilmeye başlandı. TechCrunch’ın haberine göre, bazı kullanıcılar hesaplarında “Repost” seçeneğini görmeye başladı. Böylece kullanıcılar hem kendi içeriklerini hem de başkalarının içeriklerini profilinde paylaşabiliyor.

Instagram bu özelliğiyle kullanıcılara daha esnek bir sosyal medya kullanımı sunmayı planlıyor.

TWITTER (X) RETWEET ÖZELLİĞİ INSTAGRAM'DA

Twitter’ın (yeni adıyla X) 2009’da tanıttığı “retweet” özelliği, sosyal medya dünyasında içerik paylaşımının temel taşlarından biri haline geldi. Instagram, bu modeli benimseyerek repost özelliğiyle kullanıcıların beğendikleri gönderileri doğrudan ana akışta paylaşmalarına imkan tanıyor. TikTok'ta benzer bir uygulamayı uzun bir süredir uyguluyor.