Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Lübnan ile GKRY arasında yeniden imzalanan MEB anlaşmasına tepki göstererek GKRY'nin Kıbrıslı Türkleri yok saydığını belirtti. Keçeli, anlaşmanın Türkiye'nin kıta sahanlığı dışında olsa da Kıbrıslı Türklerin haklarını ilgilendirdiğini vurguladı. Uluslararası topluma GKRY'nin tek taraflı adımlarına destek vermeme çağrısı yapan Keçeli, Türkiye'nin KKTC ile birlikte bu hakları kararlılıkla savunacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Lübnan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında yeniden imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) Sınırlandırma Anlaşması hakkında açıklama yaptı. Keçeli, "GKRY, 2003 yılından itibaren Kıbrıslı Türkleri hiçe sayarak deniz yetki alanlarına ilişkin ikili anlaşmalar yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

2007 TARİHLİ ANLAŞMA YENİDEN İMZALANDI

Keçeli, Lübnan ile GKRY arasında 2007’de akdedilen ancak yürürlüğe girmeyen MEB Sınırlandırma Anlaşması’nın 26 Kasım’da iki ülke arasında yeniden imzalandığını belirtti. Sözcü, bu adımın bölgedeki dengeler bakımından dikkatle izlendiğini vurguladı.

TÜRKİYE: KONUNUN MERKEZİNDE KIBRISLI TÜRKLER VAR

Keçeli, yaptığı açıklamada, anlaşmanın Türkiye’nin 18 Mart 2020’de BM’ye tescil ettirdiği kıta sahanlığı dışında kaldığını belirterek, "Ülkemiz konuya Kıbrıs meselesi ve Kıbrıslı Türklerin hakları bağlamında yaklaşmaktadır." dedi.

ANLAŞMALAR KIBRISLI TÜRKLERİN HAKLARINI ETKİLİYOR

Öncü Keçeli, bölgedeki ülkelerin GKRY ile bu tür anlaşmalara yönelmesinin, Kıbrıslı Türklerin Ada üzerindeki eşit hak ve çıkarlarını doğrudan ilgilendirdiğini ifade etti.

"GKRY ADA'NIN TAMAMINI TEMSİL ETMİYOR" UYARISI

Sözcü Keçeli, "GKRY’nin, Kıbrıslı Türkleri veya Ada'nın tümünü temsil etmediğini ve bu tür tasarruflarda bulunmaya yetkisi olmadığını hatırlatmak isteriz." diyerek Rum yönetiminin yetki alanının sınırlı olduğunun altını çizdi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Açıklamada, bölge ülkeleri ve uluslararası topluma GKRY’nin tek taraflı adımlarına destek vermeme çağrısı yapıldı. Keçeli, "Kıbrıslı Türklerin meşru hak ve çıkarlarını gasp etmeye yönelik girişimlere alet olunmamalıdır." dedi.

"HAKLARI KARARLILIKLA SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Sözcü Keçeli, Türkiye’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarını koruma iradesinin süreceğini vurgulayarak açıklamasını tamamladı.

NE OLMUŞTU?

Lübnan hükümeti, 23 Ekim tarihli toplantısında, GKRY ile varılan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasını onaylamıştı.

