Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bu akşam diziler yayınlanacak mı, hangi programlar var? 12 Kasım TV yayın akışı

Bu akşam diziler yayınlanacak mı, hangi programlar var? 12 Kasım TV yayın akışı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bu akşam diziler yayınlanacak mı, hangi programlar var? 12 Kasım TV yayın akışı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çarşamba akşamlarının televizyon takviminde yeni bölümü olan dizilerden Kuruluş Orhan, Eşref Rüya ve Sahipsizler için izleyiciler bu akşam dizilerin yeni bölümü yayınlanacak mı merak ediliyor. 12 Kasım TV yayın akışı kontrol edilirken dizilerin yeni bölümü neden yok merak ediliyor.

Hafta ortasında televizyon kanallarının yayın akışı izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Kuruluş Orhan, Eşref Rüya ve Sahipsizler dizilerinin yeni bölümünün bu akşam olup olmayacağı merak ediliyor. Son günlerde yaşanan gelişmeler nedeniyle bazı dizilerde değişiklik olabileceği de konuşuluyor. İşte 12 Kasım Çarşamba günü TV yayın akışı...

BU AKŞAM DİZİLER YAYINLANACAK MI?

12 Kasım Çarşamba günü için hazırlanan yayın akışlarına göre, çok sayıda kanal dizi ve programlarını planladığı gibi yayınlayacak.  ATV kanalında Kuruluş Orhan dizisi saat 20.00’de yer alırken, Kanal D kanalında Eşref Rüya ve Star TV'de Sahipsizler dizisi aynı saatte yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Yayın akışı listelerinde herhangi bir iptal ya da erteleme duyurusu şu an için yer almıyor. Herhangi bir iptal duyurusu yapıldığında haberimiz güncellenecektir. 

Bu akşam diziler yayınlanacak mı, hangi programlar var? 12 Kasım yayın akışı - 1. Resim

12 KASIM ÇARŞAMBA AKŞAMI HANGİ DİZİLER VAR?

12 Kasım 2025 Çarşamba akşamı yayın akışlarında dikkat çeken yapımlar şöyle:

ATV'de Kuruluş Orhan dizisi yeni bölümü yayınlanacak.

Kanal D'de Eşref Rüya dizisi yine saat 20.00’de yeni bölüm ekranda olacak.

Star TV'de ise Sahipsizler dizisi saat 20.00’de yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. 

Bu akşam diziler yayınlanacak mı, hangi programlar var? 12 Kasım yayın akışı - 2. Resim

BU AKŞAM DİZİLERİN YENİ BÖLÜMÜ VAR MI?

12 Kasım Çarşamba günü yayımlanan güncel yayın akışlarına göre bu akşam için söz konusu dizilerin yeni bölümlerinin planlandığı görülüyor. Özellikle Kuruluş Orhan 3. bölümüyle ve Eşref Rüya 22. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. 

Bu akşam diziler yayınlanacak mı, hangi programlar var? 12 Kasım yayın akışı - 3. Resim

12 KASIM ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI

İşte bazı kanallara ait 12 Kasım Çarşamba akşamı için ön plana çıkan yayın akışı özetleri:

ATV: 20.00 Kuruluş Orhan (Yeni Bölüm)

Kanal D: 20.00 Eşref Rüya (Yeni Bölüm)

Star TV: 20.00 Sahipsizler (Yeni Bölüm)

TV8: 20.00 MasterChef (Yeni Bölüm)

TRT 1: 20.00 Vahşetin Çağrısı (Film)

Show TV: 20.00 Güldür Güldür Show

NOW TV: 20.00 Ben Leman ( Tekrar)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura süreci başladı! Sonuçlar nereden, nasıl öğrenilir?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura süreci başladı! Sonuçlar nereden, nasıl öğrenilir? - HaberlerSağlık Bakanlığı işçi alımı kura süreci başladı! Sonuçlar nereden, nasıl öğrenilir?Kuruluş Orhan bugün var mı, yeni bölüm ne zaman? 12 Kasım ATV yayın akışı - HaberlerKuruluş Orhan bugün var mı, yeni bölüm ne zaman? 12 Kasım ATV yayın akışıTaşacak Bu Deniz Hicran kim? Burcu Cavrar'ın oynadığı diziler - HaberlerTaşacak Bu Deniz Hicran kim? Burcu Cavrar'ın oynadığı dizilerAshton Hall öldü mü, yaşıyor mu? Dünyaca ünlü fitness fenomeni öldü iddialarıyla gündemde - HaberlerAshton Hall öldü mü, yaşıyor mu? Dünyaca ünlü fitness fenomeni öldü iddialarıyla gündemdeFatih Altaylı'nın duruşması ne zaman? Tutukluluğuna devam kararı verilmişti - HaberlerFatih Altaylı'nın duruşması ne zaman? Tutukluluğuna devam kararı verilmişti12 Kasım Bursa su kesintisi! Bursa’da sular ne zaman gelecek, kesinti kaçta bitecek? - Haberler12 Kasım Bursa su kesintisi! Bursa’da sular ne zaman gelecek, kesinti kaçta bitecek?
Sonraki Haber Yükleniyor...