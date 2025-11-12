Bu akşam diziler yayınlanacak mı, hangi programlar var? 12 Kasım TV yayın akışı

Hafta ortasında televizyon kanallarının yayın akışı izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Kuruluş Orhan, Eşref Rüya ve Sahipsizler dizilerinin yeni bölümünün bu akşam olup olmayacağı merak ediliyor. Son günlerde yaşanan gelişmeler nedeniyle bazı dizilerde değişiklik olabileceği de konuşuluyor. İşte 12 Kasım Çarşamba günü TV yayın akışı...

BU AKŞAM DİZİLER YAYINLANACAK MI?

12 Kasım Çarşamba günü için hazırlanan yayın akışlarına göre, çok sayıda kanal dizi ve programlarını planladığı gibi yayınlayacak. ATV kanalında Kuruluş Orhan dizisi saat 20.00’de yer alırken, Kanal D kanalında Eşref Rüya ve Star TV'de Sahipsizler dizisi aynı saatte yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Yayın akışı listelerinde herhangi bir iptal ya da erteleme duyurusu şu an için yer almıyor. Herhangi bir iptal duyurusu yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

12 KASIM ÇARŞAMBA AKŞAMI HANGİ DİZİLER VAR?

12 Kasım 2025 Çarşamba akşamı yayın akışlarında dikkat çeken yapımlar şöyle:

ATV'de Kuruluş Orhan dizisi yeni bölümü yayınlanacak.

Kanal D'de Eşref Rüya dizisi yine saat 20.00’de yeni bölüm ekranda olacak.

Star TV'de ise Sahipsizler dizisi saat 20.00’de yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

BU AKŞAM DİZİLERİN YENİ BÖLÜMÜ VAR MI?

12 Kasım Çarşamba günü yayımlanan güncel yayın akışlarına göre bu akşam için söz konusu dizilerin yeni bölümlerinin planlandığı görülüyor. Özellikle Kuruluş Orhan 3. bölümüyle ve Eşref Rüya 22. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.

12 KASIM ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI

İşte bazı kanallara ait 12 Kasım Çarşamba akşamı için ön plana çıkan yayın akışı özetleri:

ATV: 20.00 Kuruluş Orhan (Yeni Bölüm)

Kanal D: 20.00 Eşref Rüya (Yeni Bölüm)

Star TV: 20.00 Sahipsizler (Yeni Bölüm)

TV8: 20.00 MasterChef (Yeni Bölüm)

TRT 1: 20.00 Vahşetin Çağrısı (Film)

Show TV: 20.00 Güldür Güldür Show

NOW TV: 20.00 Ben Leman ( Tekrar)