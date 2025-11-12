Kuruluş Orhan bugün var mı, yeni bölüm ne zaman? 12 Kasım ATV yayın akışı

Başrolde Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kuruluş Orhan, tarih temalı anlatımı ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Çarşamba akşamları ekranlara gelen dizi bu hafta da gündemde. Yaşanan gelişmelerin ardından, “Kuruluş Orhan bugün var mı, yok mu?” sorusu sosyal medyada en çok aranan başlıklardan biri haline geldi.

KURULUŞ ORHAN BUGÜN VAR MI?

ATV’nin resmi yayın akışına göre Kuruluş Orhan dizisi 12 Kasım Çarşamba akşamı yeni bölümüyle saat 20.00’de ekrana gelecek. Dizinin ardından gece yarısı 00.20’de tekrar bölümü de yayınlanacak.

Kanalın güncel yayın planında herhangi bir değişiklik ya da erteleme bulunmuyor. Bu nedenle izleyiciler, dizinin planlandığı saatte yeni bölümüyle ekrana geleceğini bilerek ekran başına geçebilir. Kanaldan dizinin yeni bölümünün ertelendiğine dair resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

BU AKŞAM KURULUŞ ORHAN VAR MI, YOK MU?

Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni Kuruluş Orhan, bu hafta da izleyicisiyle buluşacak. ATV’nin yayın akışında dizinin yer alması nedeniyle dizinin ekranda yer alacağı düşünülüyor.

Kuruluş Orhan için şu ana kadar kanal tarafından herhangi bir yayın erteleme ya da tarih değişikliği açıklaması yapılmadı.

KURULUŞ ORHAN 3. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin 3. bölümü 12 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 20.00’de ATV ekranlarında yayınlanacak. Dizi, her hafta aynı gün ve saatte izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Yayınlanan ilk iki bölümüyle sosyal medyada geniş yankı uyandıran Kuruluş Orhan, Osmanlı’nın kuruluş dönemini konu alan öyküsüyle bu sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak öne çıkıyor.

KURULUŞ ORHAN NEDEN YOK?

ATV’nin resmi kaynaklarında Kuruluş Orhan’ın bu akşam yeni bölümüyle yayınlanacağı açık şekilde belirtiliyor. Kanal tarafından yapılan açıklamalarda da herhangi bir yayın iptali ya da özel yayın planı duyurulmadı. Bu nedenle dizi, planlandığı gibi saat 20.00’de yeni bölümüyle ekrana gelecek.

12 KASIM ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kuruluş Osman (Yeni Bölüm)

00.20 Kuruluş Osman