Merkez Bankası'nı beklemeden faizleri indirdiler! 100 bin liranın 1 aylık faiz getirisi ne kadar oldu?

Merkez Bankası'nı beklemeden faizleri indirdiler! 100 bin liranın 1 aylık faiz getirisi ne kadar oldu?

- Güncelleme:
Merkez Bankası'nın yarınki toplantıda politika faizini yüzde 43'ten yüzde 41'e çekmesi bekleniyor. Ancak bazı bankalar indirim kararını beklemeden mevduat faizlerini 200 baz puan düşürdü. 100 bin liranın 32 günlük getirisi bankalara göre 3 bin 112 TL ile 3 bin 857 TL arasında değişiyor. İşte banka banka getiri oranları...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yarınki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 43’ten 200 baz puan indirerek yüzde 41’e çekmesi bekleniyor. Karar, piyasalarda ve bankacılık sektöründe yakından takip ediliyor.

BANKALARDAN ERKEN ADIM GELDİ

Bazı özel bankalar, PPK toplantısını beklemeden yeni haftaya 200 baz puanlık faiz indirimiyle başladı. Böylece mevduat faiz oranları aşağı yönlü güncellenirken, tasarruf sahiplerinin 32 günlük getirileri de değişti.

Merkez Bankası'nı beklemeden faizleri indirdiler! 100 bin liranın 1 aylık faiz getirisi ne kadar oldu? - 1. Resim

100 BİN LİRANIN GETİRİSİ BELLİ OLDU

Tabloya göre 100 bin lirasını mevduata yatıran bir müşteri, bankaya göre farklılık göstermekle birlikte 32 günün sonunda 3 bin 112 TL ile 3 bin 857 TL arasında kazanç elde edebiliyor. En yüksek getiri 44 faiz oranıyla Halkbank’ta olurken, İş Bankası ve Vakıfbank en düşük getiriyi sunan kurumlar arasında yer aldı.

Merkez Bankası'nı beklemeden faizleri indirdiler! 100 bin liranın 1 aylık faiz getirisi ne kadar oldu? - 2. Resim

KAMU BANKALARI ÖNE ÇIKTI

Halkbank ve Ziraat Bankası gibi kamu bankalarının oranları dikkat çekerken, özel bankalar arasında Garanti BBVA ve Akbank’ın sunduğu getiriler öne çıktı. Ortalama faiz oranlarının ise yüzde 36 ile yüzde 44 arasında değiştiği görülüyor.

Merkez Bankası'nı beklemeden faizleri indirdiler! 100 bin liranın 1 aylık faiz getirisi ne kadar oldu? - 3. Resim

MEVDUAT SAHİPLERİ NE YAPMALI?

Uzmanlar, Merkez Bankası kararının ardından faizlerdeki aşağı yönlü seyrin devam edebileceğini belirtiyor. Bu nedenle tasarruf sahiplerine, mevduatlarını değerlendirmeden önce güncel oranları yakından takip etmeleri tavsiye ediliyor.

