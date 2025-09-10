Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Toplantı tarihi araştırılıyor

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Toplantı tarihi araştırılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Toplantı tarihi araştırılıyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Piyasalar merakla bekliyor, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eylül ayı faiz kararını belirleyeceği toplantıya hazırlanıyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın altıncı faiz kararını açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 46'dan yüzde 43 seviyesine indirmişti. Gözler eylül ayı toplantısına çevrildi. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren, sadece mevduat değil, kredi, kredi kartı gibi faiz oranları üzerinde de etkili olan politika faizi düşen enflasyonla birlikte gerileme trendini sürdürmesi bekleniyor. Peki Merkez Bankası eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler... 

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası'nın faiz kararını belirleyeceği toplantı 11 Eylül 2025 Perşembe günü yapılacak. Kararın saat 14:00'te açıklanması bekleniyor. 

MERKEZ BANKASI TEMMUZ FAİZ KARARI NE OLDU?

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46'dan yüzde 43'e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49'dan yüzde 46'ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5'ten yüzde 41,5'e indirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Muş'ta silahlı çatışma! HDP'nin eski İlçe Başkanı Derar Koca'nın öldürüldüğü anlar kameradaOkan Buruk'un zor kararı! Eyüpspor maçı öncesi gözler 3 oyuncuya çevrildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kocaeli'de son dakika alarm verildi! Polisan'da kimyasal sızıntı mı var? - HaberlerKocaeli'de son dakika alarm verildi! Polisan'da kimyasal sızıntı mı var?Fenerbahçe maçı ne zaman? Fener - Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta! - HaberlerFenerbahçe maçı ne zaman? Fener - Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta!MEB sorumluluk sınavları ne zaman, saat kaçta? 2025 Eylül ayı sorumluluk sınavları takvimi - HaberlerMEB sorumluluk sınavları ne zaman, saat kaçta? 2025 Eylül ayı sorumluluk sınavları takvimiAltın mı, borsa mı, gümüş mü, dolar mı? İslam Memiş 2025’in yatırım şampiyonunu açıkladı - HaberlerAltın mı, borsa mı, gümüş mü, dolar mı? İslam Memiş 2025’in yatırım şampiyonunu açıkladıTürkiye-Hırvatistan Ümit Milli Takım maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? - HaberlerTürkiye-Hırvatistan Ümit Milli Takım maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel kimdir? - HaberlerCHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel kimdir?
Sonraki Haber Yükleniyor...