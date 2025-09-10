Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Toplantı tarihi araştırılıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren, sadece mevduat değil, kredi, kredi kartı gibi faiz oranları üzerinde de etkili olan politika faizi düşen enflasyonla birlikte gerileme trendini sürdürmesi bekleniyor. Peki Merkez Bankası eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası'nın faiz kararını belirleyeceği toplantı 11 Eylül 2025 Perşembe günü yapılacak. Kararın saat 14:00'te açıklanması bekleniyor.

MERKEZ BANKASI TEMMUZ FAİZ KARARI NE OLDU?

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46'dan yüzde 43'e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49'dan yüzde 46'ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5'ten yüzde 41,5'e indirdi.