Büyüme rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Büyüme rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?



Büyüme rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?



Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları bugün kamuoyuyla paylaşılacak. Ekonomistlerin yakından takip ettiği verilerin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki büyüme rakamları saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar... 

Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) bu yılın 2. çeyreğinde ne olacak? Merakla bekleniyordu, bugün açıklanacak. Detaylar ve daha fazlası siz değerli okurlarımız için bu haberde... 

BÜYÜME RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK, Nisan-Haziran 2025 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini saat 10.00’da açıklayacak.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE?

Ekonomistler, bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3,87 büyüdüğünü öngörüyor.

GEÇEN SENEKİ RAKAMLAR NE OLMUŞTU?

Türkiye ekonomisi, geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 2,4, 2025’in ilk çeyreğinde ise yüzde 2 büyüme kaydetmişti.



