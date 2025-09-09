İhracatçının dolar kuru ve faiz beklentisi! Canlı yayında Merkez Bankası Başkanı'na seslendi

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, Habertürk canlı yayınında ekonomiye dair açıklamalarda bulundu. İhracatçının kur beklentisi, sanayideki sorunlar, hükümetten beklenen destekler, Merkez Bankası'nın faiz indirimleri gibi konularda konuşan Gültepe, dikkat çeken mesajlar verdi.

"DOLAR KURUNDA ENFLASYONUN 5 PUAN DÜŞÜĞÜNE RAZIYIZ"

Kur beklentisi konusunda enflasyonu işaret eden Gültepe, "Enflasyonun 5 puan düşüğüne bile razıyız. Enflasyon yüzde 30 artmışsa kurun o yılın içerisinde artışı yüzde 25 olsun. Son 2 yılda aradaki makas 2,5 katı. 2022 ile 2025 arasındaki yıl başına bakıldığında kurun artışı yüzde 150, ücretlerin artışı yüzde 300. Arada makas öyle bir açılmış ki, kapatma imkanı yok. Geldiğimiz noktada rekabetçilik çok fazla zarar gördü. Finansmana ulaşmanın pahalı kalması ekstra firmalar üzerinde yük oldu. Emek yoğun olan sektörler daha fazla etkilendi." dedi.

"DESTEK TALEBİNDE BULUNUYORUZ"

Sanayideki sorunlardan bahseden ve hükümetten destek beklediklerini söyleyen Gültepe, "Ekonominin sanayi tarafında çarkların eskisi gibi dönmüyor. Özellikle farklı desteklerin ortaya konulmasıyla ilgili taleplerde bulunuyoruz. Kredi ulaşma noktasında Merkez Bankası'nın kullandırıldığı reeskont faiz oranlarının sanayiciler için düşürülmesi, döviz bozdururken yüzde 3 oranın daha yukarlara çıkarılması. Böyle desteklerle sanayicimizi desteklemeliyiz. Böylece konkordato taleplerinde azalma olur." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE KÜRESEL TİCARETTE PAHALI KALDI"

Türkiye'nin küresel ticarette diğer ülkelere göre pahalı olduğunu belirten Gültepe, "Dünyada pandemi sonrasında bir zorluk yaşandı. Türkiye orada aslında bir atılım yaptı. Neler yapabileceğimizi bütün dünyaya gösterdik, hükümetimizle beraber. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere... Çünkü onun destekleriyle oldu. Dışardan resesyon dönemi yaşadık mı yaşadık. Şimdi o problemler aşağıya indikçe, bizim problemlerimiz daha fazla ortaya çıktı. Rekabetçilik sorunu. Türkiye küresel ticarette pahalı kaldı. Fiyattan sınıfı geçemeyince diğer taraflara bakamıyor müşteriler. İhracatı en kötü dönemde artırdık, şu dönemde daha fazla da artırabiliriz üreterek. Bizim işimiz zaten ihracat." şeklinde konuştu.

MERKEZ BANKASI BAŞKANINA FAİZ ÇAĞRISI

Sanayicinin yüksek bir faiz indirimi beklediğini vurgulayan Gültepe sözlerini şöyle tamamladı: "Merkez Bankası Başkanımızdan iyi haber bekliyoruz. Biraz ortalamanın üzerinde faiz indirimi bekliyoruz. 2 yıldan beri 45-50 faiz ile sanayi çarkları döner mi? Bu nedenle faiz indirimi önemli. Faiz yüksek olunca yatırım yapılmaz. Çünkü para sermaye pahalı. Umuyoruz ki Rezervlerin güçlenmesiyle Merkez Bankası faizleri daha hızlı bir şekilde aşağıya indirmeye çalışır."