1989 yılından beri sektörde olan deri ustası Mehmet Çukur, sektördeki çırak ve eleman krizine dikkat çekti. "Artık çırak yetişmiyor ve çalıştırılacak bir eleman bulamıyoruz" diyen Çukur, mesleğin unutulmaya yüz tuttuğunu söyledi.

Denizli'de 36 yıldır deri ceket diken tecrübeli usta Mehmet Çukur, dericilik mesleğinin geleceği hakkında endişelerini dile getirdi. Usta, sektördeki en büyük sorunun usta-çırak geleneğinin bitmesi olduğunu vurguladı.

"ÇIRAK YETİŞMİYOR, ÇALIŞACAK ELEMAN YOK"

Çukur, "89 yılından beri bu mesleği yapıyorum. Toplamda 36 yıldır deri ceket dikiyorum; ancak artık çırak yetişmiyor ve çalıştırılacak bir eleman bulamıyoruz. Alt yapı yok. Artık dericilik mesleği unutulmaya yüz tutmaya doğru gidiyor." sözleriyle sektördeki eleman kaybını gözler önüne serdi.

İMİTASYON DERİ UYARISI

Piyasadaki taklit ürünlerin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek tüketicilere hayati bir uyarıda bulundu.

"Çin malı ve suni imitasyon malzemeden yapılan deriler, kumaşın üzerine basılmış naylondur. Vatandaşlar o kumaşları giydiği zaman vücutta hastalıklara yol açar ve bazı kanser hastalıklarına da neden olabilir," diyen usta, özellikle suni derilerin hava almaması nedeniyle kışın üşütüp yazın terlettiğini belirtti.

"UCUZ DERİ GİYİN AMA İMİTASYONDAN UZAK DURUN"

Usta, vatandaşlara yönelik net bir tavsiyede bulundu: "En ucuz deriyi giysinler ama imitasyon deriden uzak dursunlar. Orijinal deride böyle bir sorun olmaz; çünkü kaliteli bir deri hava alır ve vücut için daha sağlıklıdır."

Sektör temsilcileri, 36 yıllık ustanın bu uyarılarının, hem mesleki eğitimi canlandırma hem de tüketici sağlığını koruma açısından yetkililer ve kamuoyu tarafından dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

Editör:MESUT ŞAHİN

