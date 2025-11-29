Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü ile ilgili paylaşımda bulundu.

Paylaşımında bölgede kalıcı barışın anahtarının iki devletli çözümün hayata geçirilmesiyle olacağını vurgulayan Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle, Filistin davasına ve Filistin halkının özgürlük mücadelesine tam desteğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

Türkiye olarak bugüne kadar Filistin halkının haklarının korunması için en güçlü desteği verdik.

Bölgede kalıcı barışın anahtarı, iki devletli çözümün hayata geçirilmesidir.

Filistinli kardeşlerimizin hürriyet ve refah içinde yaşayacağı adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz."

BAKAN FİDAN, İRAN'A GİDİYOR

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Bakan Fidan'ın yarın İran'da mevkidaşı Abbas Erakçi ve İranlı üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi planlanıyor.

Editör:MAHMUT EKİNCİ

