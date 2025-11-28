Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Alman mevkidaşı Johann David Wadephul ile basın toplantısı düzenledi. AB üyeliği süreci için konuşan Fidan, "Burada temel sorun sürecin ilerlemiyor oluşu, fasılların açılmaması. Bu noktada gerekli görüşmeleri yaptık" dedi. Fidan ayrıca Gazze'deki barış planının hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya ziyareti kapsamında, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile bir araya geldi.

İki bakan görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Fidan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin AB üyeliği sürecinde kriter bazlı değerlendirmede sorunu yok, olamaz da. Burada temel sorun sürecin ilerlemiyor oluşu, fasılların açılmaması. Bu noktada gerekli görüşmeleri yaptık. AB’nin fasılları tekrar açması, Türkiye ile aday ülke ilişkisini olabilecek en normal zeminde ilerletmesi beklentimiz bakidir.

"GAZZE'DE BARIŞ PLANI HAYATA GEÇMELİ"

Gazze'deki barış planının bir an önce hayata geçmesi önemli. Tekrar yıkıma, soykırıma dönülmemesi gerekiyor. Yeteri kadar büyük bir yıkım, katliam var. Hep birlikte yoğun çalışmamız gerekiyor. İnsani yardımların bir an önce içeriye girmesi lazım. Aksi takdirde tekrar şiddet sarmalına dönme riskimiz var.

Ukrayna'daki savaşın durması, Gazze'deki barış planının hayata geçmesi, Suriye'deki istikrar bizim için önemli. Ukrayna sürecinde momentum kaybedilmemeli. Türkiye, İstanbul müzakerelerine tekrar ev sahipliği yapmaya hazır. Taraflar arasındaki doğrudan müzakereleri destekliyoruz. Bu konu müzakere masasından kaçmamak lazım.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI

Terörsüz Türkiye süreci olumlu ilerliyor. Türkiye’deki terörün nihai olarak son bulması ve bunun böyle bir süreçle taçlandırılması bizim stratejik hedeflerimizden biri. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Avrupa’nın başta Almanya olmak üzere verdiği olumlu desteği takdirle karşılıyoruz"

Hakan Fidandan Avrupanın kalbinde AB çağrısı: Bu fasıl yeniden açılmalı!

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ise şunları söyledi:

"Türkiye birçok alanda merkezi bir ülke. Bu nedenle, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki işbirliğini güçlendirmek bizim çıkarımıza olduğu açıktır. Türkiye, AB’ye girmek istiyorsa Almanya güvenilir ve dosta bir ortağı olacaktır.

Türkiye, Gazze’de ateşkes anlaşmasının imzalanmasında belirleyici bir rol oynadı. Türkiye ve Almanya arasında özel bağlar var. Başka hiçbir ülke ile toplumsal açıdan bu kadar yakın ilişkilerimiz bulunmamaktadır.

Bu savaş nedeniyle kıtamız eskisi gibi değil. Rus dronları ve roketleri her gün bütün Avrupalıların güvenliğini ve özgürlüğünü tehdit altına alıyor.

Putin uzun vadeli bir barış istiyorsa müzakere masasının başına oturma zamanı geldi"

GÖZDE NUR BAYAR

