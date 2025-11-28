Haftanın son iş gününde yurt genelinde hava açık olacak ancak hafta sonu işler değişiyor. Sıcaklıklarda yaşanacak düşüşle birlikte sağanak ve kar geliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere il il uyarı geldi.

Meteoroloji 28 Kasım 2025 hava durumu tahminlerini açıkladı, ayrıca hafta sonu yurdu nasıl bir havanın beklediği de belli oldu. Bugün mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar yarından itibaren düşmeye başlayacak, sağanak ve kar aynı anda gelecek. İşte detaylar...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege ile Bursa ve Manisa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ile Çanakkale, Edirne, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar ise genellikle güney, Akdeniz kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

28 Kasım 2025 MGM hava durumu tahmin haritası

4 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdu batısını etkisi altına alacak olan sağanakla ilgili 4 kenti işaret etti. Bu kentlerde yağışın kuvvetli olması beklenirken, vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması istendi.

HAFTA SONU KAR GELİYOR

Bugün Güney Ege'de başlayacak olan sağanak yarın (cumartesi) yerini kuvvetli sağanağa bırakacak. Yağmur İstanbul, Ankara ve İzmir dahil birçok kentte etkisini hissettirecek.

Pazar günü sağanak yurt geneline yayılacak, doğu illerinde ise kar yağışı bekleniyor.

29 Kasım 2025 MGM hava durumu tahmin haritası

Sarı kod ile uyarı alan iller şöyle: Aydın, Balıkesir, Çanakkale ve İzmir.

İşte 28 Kasım 2025 MGM il il hava durumu tahminleri...

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, Avrupa yakasının aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

30 Kasım 2025 MGM hava durumu tahmin haritası

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNEM ERYILMAZ

Haberle İlgili Daha Fazlası