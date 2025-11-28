Hafta sonu kar ve sağanak geliyor! Meteoroloji'den il il uyarı
Haftanın son iş gününde yurt genelinde hava açık olacak ancak hafta sonu işler değişiyor. Sıcaklıklarda yaşanacak düşüşle birlikte sağanak ve kar geliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere il il uyarı geldi.
- 28 Kasım Cuma günü batıda mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar ve yerel sağanak yağışlar bekleniyor.
- Hafta sonu sıcaklıklar düşmeye başlayacak; Cumartesi günü batıda kuvvetli sağanak, Pazar günü ise yağışlar yurt geneline yayılarak doğu illerinde kara dönüşecek.
- Aydın, Balıkesir, Çanakkale ve İzmir için kuvvetli sağanak yağış nedeniyle sarı kodlu uyarı yapıldı.
Meteoroloji 28 Kasım 2025 hava durumu tahminlerini açıkladı, ayrıca hafta sonu yurdu nasıl bir havanın beklediği de belli oldu. Bugün mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar yarından itibaren düşmeye başlayacak, sağanak ve kar aynı anda gelecek. İşte detaylar...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege ile Bursa ve Manisa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ile Çanakkale, Edirne, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar ise genellikle güney, Akdeniz kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
4 KENTE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdu batısını etkisi altına alacak olan sağanakla ilgili 4 kenti işaret etti. Bu kentlerde yağışın kuvvetli olması beklenirken, vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması istendi.
HAFTA SONU KAR GELİYOR
Bugün Güney Ege'de başlayacak olan sağanak yarın (cumartesi) yerini kuvvetli sağanağa bırakacak. Yağmur İstanbul, Ankara ve İzmir dahil birçok kentte etkisini hissettirecek.
Pazar günü sağanak yurt geneline yayılacak, doğu illerinde ise kar yağışı bekleniyor.
İşte 28 Kasım 2025 MGM il il hava durumu tahminleri...
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, Avrupa yakasının aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu