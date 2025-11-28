Yatırımcıları sosyal medyadaki sahte paylaşımlarıyla kandıran SPK dolandırıcılarına yönelik İstanbul ve Diyarbakır’da düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün iş birliğiyle borsa manipülatörlüğü yapan şebeke çökertildi.

İstanbul Mali Şube polisi, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Bilgi Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı" suçlarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, bir şebekenin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarıyla bir sanayi şirketinin hisse senetlerinde olağanüstü fiyat ve miktar değişimleri gerçekleştiğini, şirketin pay piyasasıyla ilgili sosyal medya paylaşımları yaparak yapay artış veya düşüşlerle yatırımcıların zarara uğrattıklarını belirledi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yapılan inceleme sonucunda şebekeye yönelik İstanbul ve Diyarbakır’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskınlarda 6 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Zanlılar emniyete götürülürken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

