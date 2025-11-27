Meteoroloji açıkladı! 13 kent beyaza bürünecek, işte kar yağışı için verilen tarih Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: - Ankara: Parçalı ve az bulutlu 17

- İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 20

- İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

- Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 22

- Adana: Az bulutlu ve açık 24



- Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

- Samsun: Parçalı ve az bulutlu 22

- Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20

- Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 9

- Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 15

KAR YAĞIŞI NE ZAMAN? Öte yandan kış mevsiminin gelmesiyle gözler kar yağışının ne zaman olacağına ve havaların soğuyacağı tarihe çevrildi. Uzmanlardan art arda uyarılar gelirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde 5 günlük hava tahmin raporu yayınlandı.

Buna göre 30 Kasım pazar günü Edirne hariç 80 ilde yağmur olacağı tahmin edilirken, 1 Aralık pazartesi ise 13 ilde kar yağışı görülebileceği uyarısında bulunuldu.

Uzmanlar bu kışın son 10 yılın en yağışlı kış mevsimi olabileceğini belirtirken, İstanbul'a ise 20 Aralık itibarıyla kar yağışının gelebileceği öngörülüyor. MGM'nin haritasına göre pazartesi itibarıyla kar yağışı beklenen 13 şehir şu şekilde: - Sivas

- Gümüşhane

- Erzincan

- Bingöl

- Erzurum

- Muş

- Bitlis

- Hakkari

- Van

- Ağrı

- Kars

- Ardahan

- Bayburt

GÖZDE NUR BAYAR

