Rafa Silva sorusu cevap buldu: Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rafa Silva, Konyaspor maçının ardından sakatlık geçirdi. Ağrıları sebebiyle antrenmana çıkamayan 32 yaşındaki futbolcunun, Kasımpaşa maçında forma giyemeyeceği ortaya çıktı. Rafa Silva'nın, Fenerbahçe derbisine kadar iyileşip iyileşmeyeceği de netlik kazandı.

"HER İKİ BALDIR ADELESİNDE SERTLİK VE AĞRI"

Portekizli orta saha oyuncusu için kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Tümosan Konyaspor'la oynadığı müsabakanın ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden futbolcumuz Rafa Silva’nın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi (D.O.M.S.) tespit edilmiştir. Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan Rafa Silva’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

DERBİYE YETİŞİYOR

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Rafa Silva, Beşiktaş'ın Süper Lig'in 11'inci haftasında oynayacağı Fenerbahçe derbisine yetişecek. Siyah-beyazlı ekibin yıldız, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde sarı-lacivertlilere karşı sahada olacak. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi, 2 Kasım Pazar günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.