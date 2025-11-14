Muazzez Abacı’nın mirası gündemde! “Milyar dolarlık servet” söylentilerine son nokta
Geçtiğimiz gün hayatını ünlü sanatçı Muazzez Abacı, hem sanat camiasını hem de yıllardır kendisini severek takip eden geniş hayran kitlesini derin bir hüzne boğdu. Abacı’nın vefatının ardından ortaya atılan çeşitli iddialar, özellikle de “1.2 milyar dolarlık servet” söylentileri, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Ancak bu iddialarla ilgili yeni ve net bir gelişme yaşandı. Abacı’nın yakın çevresi söz konusu rakamla ilgili konuştu.
- Abacı'nın ölümünden sonra 1.2 milyar dolarlık miras iddiaları ortaya ancak yakınları bu iddiaları yalanladı.
- Abacı'nın sadece Ataşehir'de bir dairesi ve küçük bir ofisi dışında kayda değer bir mal varlığı olmadığı belirtildi.
- Kızıyla birlikte Rochester'da bir ev satın aldığı da öğrenildi.
- Sanatçının menajeri ve dostları, Abacı'nın maddiyatı önemsemediğini ve para göndermeyi her zaman ön planda tuttuğunu belirtti.
Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı, ABD’de tedavi gördüğü University of Rochester Medical Center’da 78 yaşında hayatını kaybetti.
12 Kasım’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Muazzez Abacı’nın cenazesinin, vefat ettiği ABD’den Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle İstanbul’a getirilmesi, AKM’de bir tören düzenlenmesi ve ardından Ankara’da babasının yanında toprağa verilmesi planlandı. Bu sürecin, sanatçının hayattayken dile getirdiği vasiyeti doğrultusunda şekillendiği ifade edildi.
1.2 MİLYAR DOLAR İDDİASINA YAKINLARINDAN YALANLAMA
Öte yandan Muazzez Abacı’nın ölümünün ardından serveti gündem oldu. Çok konuşulan “1.2 milyar dolarlık miras (50 milyar TL)” iddialarına ilişkin olarak Abacı’nın yakınları açıklama yaparak, sanatçının geride böylesine büyük bir servet bırakmadığını belirtti. Elde edilen bilgilere göre Abacı’nın, Ataşehir’de bir daire ile küçük bir ofis dışında kayda değer bir mal varlığı yok. Yıllar önce Kalamış ve Tuzla’daki evlerini sattığı, bunun dışında yalnızca kızıyla birlikte Rochester’da bir ev satın aldığı öğrenildi.
“ÖYLE BİR MİRAS SÖZ KONUSU DEĞİL”
Sanatçının uzun yıllar birlikte çalıştığı menajeri Taner Budak, spekülasyonlara tepki göstererek şunları söyledi:
“Milyar dolarları olsa Boğaz’da yalıda ya da ABD’nin en lüks yerlerinde yaşardı. 27 yıl birlikte çalıştık. Asla böyle bir miras söz konusu değil. Çok üzülüyoruz.”
“EN ŞÖHRET OLDUĞU YILLARDA BİLE…”
Abacı’nın dostu ve çalışma arkadaşı Sacit Aslan da benzer ifadelerle sanatçının maddi durumuna ilişkin gerçekleri dile getirdi:
“Canım dostum Muazzez, en şöhret olduğu 1975-1990’lı yıllarda bile çok para kazanmadı. Çünkü paraya hiç önem vermezdi. Aldıkları rakamlar şimdikiler gibi asla değildi. Bir de Muazzez çok bonkördü. Birinin ihtiyacı olsun hemen para gönderirdi. Öyle sanıldığı gibi malı-mülkü de yoktu. Kalamış ve Tuzla’daki evini satmıştı.”
TEK MİRASÇISI KIZI
Muazzez Abacı’nın yasal mirasçıları arasında en dikkat çeken isim, iddialara göre sanatçının tek varisi olan kızı Saba Abacı. Abacı’nın başka bir yasal mirasçısının bulunmadığı ifade edilirken, resmi bir vasiyetname ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.
