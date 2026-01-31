İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun tutuklandı.

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, bulundurmak veya temin etmek” suçlamalarıyla dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mika Raun Can tutuklandı.

SON VİDEOSU TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Mika Raun Can, son dönemde sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla geniş yankı uyandırdı. Özellikle son videosu büyük tepki topladı.

Hamilelikle ilgili son paylaşımı sonrası çok sayıda kullanıcı, içeriklerin toplumu kışkırtıcı ve kamu düzenini bozucu nitelikte olduğunu belirterek yetkililere şikayette bulunmuştu.

