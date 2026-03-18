Körfez ülkelerine ihracatın ortalama yüzde 40 civarında düştüğünü belirten TİM Başkanı Mustafa Gültepe “Martta hem savaş durumu hem de bayram tatili sebebiyle eksi yazma potansiyeli var. Lojistik maliyetlerindeki artış da fiyatlara otomatik olarak yansıyacak” dedi.

EKONOMİ SERVİSİ - Orta Doğu’daki savaş, ihracatçıyı vurdu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Körfez ülkelerinin özellikle tekstil ve hazır giyim sektörü için önemli bir pazar olduğunu belirterek “Savaşla birlikte Körfez ülkelerine ihracatımızda ortalama yüzde 40 civarında eksi var. Bazı ülkelerde daha yüksek, bazılarında daha düşük. Savaşın durması gerekiyor” dedi. Mart ayında ihracat rakamlarında düşüş olabileceğini kaydeden Gültepe “Rekabetçilikle ilgili problem yaşadığımız için 2026 yılında 2025 yılına göre yüzde 3 ile yüzde 5 arasında artış bekliyorduk. Ocakta eksi vardı, şubatta artı yazdık. Martta hem savaş durumu hem de bayram tatili nedeniyle eksi yazma potansiyeli var” diye konuştu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve başkan adayı Mustafa Paşahan, İHKİB Başkan Yardımcısı Ürfi Akbalık tarafından düzenlenen iftar programında buluştu.

Gültepe akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin bütün ülkelerde enflasyonu artıracağına dikkat çekti. Gültepe “Savaş uzadıkça fiyatlar yukarı doğru tırmanmaya devam edecek. Riskler artıyor. Riskler arttıkça fiyatlar yukarı doğru çıkıyor. Bizim ihracatımızın yüzde 50’ye yakını AB ülkelerine. Biz de mevcut pazarlarımızla, yeni pazarlarla beraber ihracatımızı düşürmemek adına var gücümüzle çalışacağız. Lojistik maliyetlerindeki artış rakamlara da otomatik olarak yansıyacak. Bölgeden yapılan ithalata fiyatlardaki artış mutlak suretle yansıyacaktır” ifadelerini kullandı.

Gültepe, jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte TCMB’nin geçen hafta politika faizini sabit tutma kararını doğru bulduğunu söyledi. Gültepe “Savaş sadece Türkiye’yi değil bütün dünyada ekonomiyi zorluyor. Enerjisiz üretim yapma şansı yok. Körfez ülkeleri Türkiye açısından önemli bir pazardı. Birleşik Arap Emîrlikleri’ne 10 milyar dolara yakın ihracatımızı vardı. İnceleyip bakacağız. Buralardaki eksiği kapatmak için farklı pazarlarda çeşitliliğimiz artırarak 278 milyar dolarlık ihracat hedefimizi tutturmak için bütün ihracatçı birliklerimizle sanayicilerimizle çalışmaya, istişare etmeye devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE HAZIR GİYİMDEN VAZGEÇEMEZ

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve başkan adayı Mustafa Paşahan, yıllarca en çok ihracat yapan sektörler sıralamasında birinci ve ikinci sıralarda yer aldıklarını hatırlattı. Son üç yıldır rekabetçilikle ilgili problemler sebebiyle ihracatın düşüş gösterdiğine değinen Paşahan, sözlerini şöyle sürdürdü: Üç yıl içerisinde yaklaşık 4,4 milyar dolar ihracat kaybı yaşadık ve ithalatımız neredeyse 5 milyar dolar sınırına dayandı. İstihdamda ise üç yıl içinde yaklaşık 400 bin kişilik bir kayıp yaşandı. Yaşanan zorluklara rağmen hazır giyim sektörü güçlü, dinamik ve dönüşüm kapasitesi yüksek bir yapıya sahip. Hazır giyim sektörü olarak kilogram başına ihracat birim fiyatında Türkiye ortalamasının 10 katından fazla değere sahibiz. Türkiye hazır giyim sektöründen vazgeçemez” dedi.

