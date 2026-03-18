Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran kaynaklı füze ve İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin aktif olduğunu açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, ülke genelinde duyulan patlama seslerinin İran kaynaklı balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı harekete geçirilen hava savunma sistemleri ve savaş uçaklarından kaynaklandığını açıkladı.

Bakanlık, hava savunma birimlerinin saldırılara karşı etkin şekilde hazır olduğunu vurguladı.

ÖLÜ SAYISI 1.348'İ GEÇTİ

İran ile bölgedeki gerilimin artmasının ardından, ABD ve İsrail 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri operasyon başlatmıştı. Bu saldırılarda, İran lideri Ali Hamaney ve birçok üst düzey yetkili hayatını kaybetmişti.

İran da misilleme kapsamında İsrail ve ABD üsleri ile Katar, BAE ve Bahreyn’de belirlediği hedeflere saldırılar düzenledi. İranlı yetkililere göre, ABD ve İsrail saldırılarında ölü sayısı 1.348’i, yaralı sayısı ise 17 bini geçti.

