Amasya’da 1951 yılında açılan ve geçmişi daha da öncesine uzanan üç parselden oluşan 126 dönümlük arazinin tapu tescili davası, 75 yıl sonra karara bağlandı.

Amasya Kadastro Mahkemesi, Adalet Bakanlığının “Sıfır Kadastro Dosyası” hedefi doğrultusunda davayı sonuçlandırdı. Suluova ilçesine bağlı Salucu köyündeki araziye ilişkin dava; vefatlar, mirasçılar ve itirazlar nedeniyle yıllarca sürdü. Taraf sayısı zamanla 348’e ulaştı.

Türkiye’de daha eskisi yok! 75 yıllık kadastro davası sonuçlandı

Hâkimlerin, avukatların ve tarafların değiştiği süreç, başrolünde Kemal Sunal’ın yer aldığı “Davacı” filmini akıllara getirdi. Davalı taraflardan Mustafa Küçük (50) “Kazandığımız bu dava Türkiye’nin en eski kadastro davasıymış. Çocukken güldüğümüz hikâyeyi biz yaşadık” dedi. Avukat Filiz Alakuş ise kadastro davalarının mirasçılar ve yeni hak iddiaları nedeniyle en uzun süren dava türleri arasında yer aldığını belirtti.

