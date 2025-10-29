Rizeliler dertli, ayılar yerleşim yerlerine indi! 20 ev talan edildi...

Kış mevsimi öncesinde yiyecek bulmakta zorlanan ayılar, yaylalarda terk edilmiş veya yaz sezonunun kapanmasının ardından boş kalan evlere girdi. Evlerdeki yiyecekleri tüketen ayılar, mobilya ve eşyaları da parçaladı. Bölgeye gezi amacıyla giden Süleyman Serin ve Hakkın Serin, talan edilmiş evleri cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde kapıları kırılmış, eşyaları dağılmış evlerin hali dikkat çekti.

Olayların ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri bölgede inceleme başlattı. Ekiplerin, hem ayıların zarar verdiği alanları tespit etmek hem de muhtemel yeni olayların önüne geçmek için çalışma yürüttüğü öğrenildi.

İlgili Haber Korku gerçeğe dönüştü! Ayı saldırıları sinemayı durdurdu

EVDE BAL VE MISIR UNU TUTMAYIN!

Yetkililer, bölge halkına yaylalardaki evlerde bal, mısır unu gibi kokulu gıdaların bırakılmaması yönünde uyarıda bulundu. Benzer vakaların Maselavat, Komati ve Eğrisu yaylalarında da görüldüğü bildirildi.