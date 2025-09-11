Grok'un X hesabına erişim engeli

ABD’li milyarder Elon Musk’ın geliştirdiği yapay zeka robotu Grok, X platformunda erişime kapatıldı. Kararın gerekçesi olarak “milli güvenlik” ve “kamu düzeninin korunması” gösterildi.

BAZI CEVAPLARINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

Temmuz ayında Grok, yeni sürümüyle bazı küfürlü cevapları nedeniyle eleştirilerin odağı olmuş, Ankara Başsavcılığı da 9 Temmuz’da robot hakkında soruşturma başlatmıştı. Bu kapsamda bazı cevapları erişime engellenmişti.

Şu an Türkiye’den Grok’a erişim engeli uygulanmadı, ancak platform kapatıldığında kullanıcılar X üzerinden robotla iletişim kuramayacak.