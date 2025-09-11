Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Grok'un X hesabına erişim engeli

Grok'un X hesabına erişim engeli

X’in yapay zeka robotu Grok, “milli güvenlik” ve “kamu düzeni” gerekçesiyle erişime engellendi. Türkiye’de henüz kapatılmasa da kullanıcılar yakında Grok’a X üzerinden soru soramayacak.

ABD’li milyarder Elon Musk’ın geliştirdiği yapay zeka robotu Grok, X platformunda erişime kapatıldı. Kararın gerekçesi olarak “milli güvenlik” ve “kamu düzeninin korunması” gösterildi.

Grok'un X hesabına erişim engeli - 1. Resim

BAZI CEVAPLARINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

Temmuz ayında Grok, yeni sürümüyle bazı küfürlü cevapları nedeniyle eleştirilerin odağı olmuş, Ankara Başsavcılığı da 9 Temmuz’da robot hakkında soruşturma başlatmıştı. Bu kapsamda bazı cevapları erişime engellenmişti.

Şu an Türkiye’den Grok’a erişim engeli uygulanmadı, ancak platform kapatıldığında kullanıcılar X üzerinden robotla iletişim kuramayacak.

