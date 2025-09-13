Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bir 'imparator' daha Türkiye'ye dönebilir! Mahkeme kararı bekleniyor

Burdur’daki Boubon Antik Kenti’nden çalınan imparator heykelini satın alan ABD’li koleksiyoncu Aaron Mendelsohn hakkında New York Ceza Mahkemesi tutuklama kararı çıkardı. Heykelin Türkiye’ye iade edilmesi bekleniyor.

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ - Burdur’daki Boubon antik kentinden çalınan 2 bin yıllık imparator heykelini 2007’de satın alan ABD’li koleksiyoncu Aaron Mendelsohn hakkında New York Ceza Mahkemesi tutuklama emri çıkardı.

Manhattan Bölge Savcılığı, Mendelsohn’un (74) heykelin 1960’larda Türkiye’den çalındığını bilmesine rağmen satın aldığını iddia ediyor. Koleksiyoncu iddiaları reddetse de e-Mail yazışmaları delil olarak gösterildi. Kültür ve Turizm Bakanlığının bilgileri soruşturmada etkili oldu.

'BİLMİYORDUM' DEDİ

Hayırsever kimliğiyle tanınan Mendelsohn’un avukatları ise müvekkillerinin eserin Türkiye’den çalındığını bilmediğini, yazışmalarının bağlamından koparıldığını savunuyor.

Yargılama sonrası heykelin Türkiye’ye iade edilmesi bekleniyor. Türkiye ile ABD iş birliği sayesinde bugüne kadar 5 imparator heykeli ve toplam 26 bin 684 eser Türkiye’ye geri getirildi. Son olarak ABD’den getirilen Marcus Aurelius heykeli Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde sergilenmeye başlamıştı.

