ABD'de sokak ortasında kan donduran dehşet! 92 yaşındaki kadın feci şekilde can verdi






Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’nin New York eyaletinde sokaktaki kedileri besleyen 92 yaşındaki bir kadın, bıçaklı saldırıya uğradı. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadın hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.   

Kan donduran olay, New York’taki 127. Cadde’de yaşandı.  Kedilerini beslediği sırada arkasından yaklaşan bıçaklı bir saldırgan, 92 yaşındaki Maria Fuertes’i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı. 

ABD'de sokak ortasında kan donduran dehşet! 92 yaşındaki kadın feci şekilde can verdi - 1. Resim

Sağlık ekipleri tarafından acil bir şekilde hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Olay yerinden alınan güvenlik kamerası görüntülerinde, polisin "orta yapılı, siyah saçlı ve kahverengi gözlü" olarak tanımladığı bir adamın yaşlı kadına yaklaştığı ve arkasından saldırdığı görülüyor.

ABD'de sokak ortasında kan donduran dehşet! 92 yaşındaki kadın feci şekilde can verdi - 2. Resim

Yaşlı kadının komşularından Aneil Ram, olayın ardından yaptığı açıklamada, talihsiz kadının ailesi ve kedileri için yaşadığını belirterek, durumun çok üzücü olduğunu söyledi.

Saldırının nedeni henüz bilinmezken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.  



