Hırsızlık için girdiği evde 94 yaşındaki adama dehşeti yaşatmıştı! Artık gün yüzü göremeyecek

Hırsızlık için girdiği evde 94 yaşındaki adama dehşeti yaşatmıştı! Artık gün yüzü göremeyecek

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Wolverhampton bölgesinde hırsızlık için girdiği evde, ev sahibiyle karşı karşıya kalan Paul Topham, 94 yaşındaki ev sahibini döverek öldürdü. Müebbet hapis cezasına çarptırılan adamın uyuşturucu bağımlısı olduğu ortaya çıktı. 

İngiltere’de 3 Ekim'de hırsızlık için 94 yaşındaki Harold Monk’un dairesine giren Paul Topham, ev sahibine dehşeti yaşattı. Sky News’ün haberine göre, geç saatlerde girdiği dairede evi aramaya başlayan Topham, ev sahibinin uyanması üzerine suçüstü yakalandı. 

ÜZERİNE OTURARAK ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

Aralarında çıkan arbedede yaşlı adamı yere düşüren Topham, adamın üzerine oturarak öldüresiye dövdü. Ev sahibinin yardım çığlıkları attığı esnada hırsızlığa devam eden Topham, birkaç parça eşyayı alarak oradan kaçtı. 

Apartmanda yaşayan komşuların ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edilirken, yaşlı adam acil bir şekilde hastaneye kaldırıldı.  

VÜCUDUNDA 18 TANE KIRIK TESPİT EDİLDİ

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, talihsiz adamın yüzünde, kafatasında, omurgasında ve kaburgalarında 18 kırık, beyninde ve karnında ise ciddi yaralar olduğu belirtildi.

Yaşlı adam hastaneye kaldırıldıktan bir gün sonra hayat mücadelesini kaybetti. Hırsız ise kısa sürede yakalanırken, dün çıkarıldığı mahkemede cinayet suçundan müebbet, hırsızlık suçundan da 54 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hırsızın alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğu tespit edildi. 

