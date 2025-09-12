ABD’de motelde kan donduran cinayet! ''Çamaşır makinesi'' kavgasında başını palayla kesti

Kan donduran olay, Dallas’taki bir motelde yaşandı. Kaçak göçmen olduğu bildirilen Yordanis Cobos-Martinez, konakladığı motelin müdürü Chandra Nagamallaiah'a palayla saldırdı.

''BOZUK MAKİNEYİ KULLANMA''

İddiaya göre müdür, Yordanis’in odasına gelip bozuk çamaşır makinesini kullanmamasını söyledi. Olayın ardından ikilinin arasında tartışma çıktı. Kısa süre içinde büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. O sırada odadan çıkan saldırgan elinde palayla geri döndü.

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir görgü tanığı, mağdurun önce yardım için bağırdığını, ardından motel ofisinde bulunan karısı ve oğluna doğru koştuğunu söyledi.

Yordanis, en sonunda kurbanını koridorda yakalayarak başını palayla kesti. Başka bir tanık ise, Chandra'nın kaçmaya çalıştığını ancak sonunda yere düştüğünü söyledi.

''BİRİNİN BÖYLE DAVRANABİLECEĞİNE İNANAMADIM''

Yaşadığı korku dolu anları anlatan tanık, "Ona vurmaya devam etti ve sonunda kafasını kopardı. Birinin başka bir insana böyle davranabileceğine inanamadım." ifadelerini kullandı. Olayı anlatmaya devam eden motel müşterisi, Chandra’nın oğlunun saldırgana sopayla vurmaya çalıştığını ancak işe yaramadığını kaydetti.

KESİK BAŞI TEKMELEDİ

İddiaya göre hızını alamayan Yordanis, kesik başı otoparka indirerek tekmeledi, ardından da çöpe atıp oradan uzaklaştı.Olayın ardından motele akın eden polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kısa süre içinde tutuklanan saldırgan ağırlaştırılmış cinayetle suçlanarak cezaevine gönderildi.