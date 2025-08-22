Teknoloji dünyası ayaklandı! Grok'ta gizlilik krizi: Özel sohbetler ifşa oldu

Geçtiğimiz ay, Elon Musk'ın sahibi olduğu, milyonlarca kullanıcısı olan X platformunda, yapay zeka robotu Grok üzerinden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve merhum annesine, ardından birçok sosyal medya kullanıcısına hakaret edilmiş, bu olay gündeme bomba gibi düşmüştü.

KULLANICILARIN VERİLERİ İFŞA OLDU

Bu kez de BBC ve Forbes'ın haberine göre Grok, on binlerce kullanıcının günlük konuşmalarından, sağlık bilgilerine kadar birçok verisinin ifşa ederek dünya gündeminde geniş yankı uyandırdı.

BBC’nin aktardığına göre Grok kullanıcıları, sohbet dökümlerini paylaşmak için butona bastığında yalnızca göndermek istedikleri kişiye değil, herkese açık bağlantılar da oluşturuluyor. Bu linkler arama motorları tarafından indekslenmiş durumda, dolayısıyla yüz binlerce özel sohbet internette erişilebilir hale geldi.

300 BİN GROK KONUŞMASI DÖKÜMÜ LİSTELENDİ

Google’da Perşembe günü yapılan bir aramada yaklaşık 300 bin Grok sohbetinin dökümüne ulaşıldı; Forbes ise bu sayının 370 bini aştığını yazdı.

Sızan içerikler arasında kullanıcıların güvenli şifre oluşturma istekleri, diyet planları ve sağlık sorunları hakkında soruları bulunuyor.

Ancak bazı konuşmalarda chatbotun, yasa dışı içerikler ürettiği görülüyor. Örneğin bir konuşmada Grok’un uyuşturucu imalatı talimatları verdiği ortaya çıktı.

BU İLK DEĞİL

Bu olay, yapay zeka sohbet botlarıyla yapılan görüşmelerin ''paylaş'' butonu aracılığıyla geniş kitlelere yayıldığı ilk örnek değil.

Daha önce OpenAI’nin ChatGPT’sinde de paylaşılan konuşmalar arama sonuçlarında görünmüş, şirket bunun ''deneysel'' bir özellik olduğunu açıklayarak geri adım atmıştı.

Benzer şekilde, Meta’nın sohbet botu Meta AI ile yapılan konuşmalar da uygulamada herkese açık ''keşfet'' akışında görüntülenmiş ve tepki çekmişti.

''SOHBET ROBOTLARI GİZLİLİK FELAKETİ OLMAYA DOĞRU GİDİYOR''

Uzmanlar, sohbetlerin anonimleştirilmiş görünse bile kullanıcıların özel hayatına dair hassas bilgiler barındırabileceğine dikkat çekiyor. Oxford İnternet Enstitüsü'nden Prof. Luc Rocher, BBC'ye yaptığı açıklamda, ''Yapay zeka sohbet robotları gizlilik felaketi olmaya doğru gidiyor'' dedi.