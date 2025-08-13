Musk’ın en büyük kabusu gerçek oldu! 'Beyin çipi' savaşları başlıyor

OpenAI, beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) alanında Elon Musk’ın Neuralink girişimine doğrudan rakip olacak yeni bir projeye yatırım yapmaya hazırlanıyor.

Financial Times’ın haberine göre, Sam Altman’ın desteklediği Merge Labs isimli yeni girişim, 250 milyon dolarlık bir yatırım turuna liderlik edecek.

İNSAN VE YAPAY ZEKAYI BİRLEŞTİRME YARIŞI HIZ KAZANIYOR

Yeni girişimin amacı, insan beyniyle yapay zekayı doğrudan bağlayacak çipler geliştirmek.

Söz konusu alanda daha önce insanlı denemelere başlayan Musk’ın Neuralink’i, 9 milyar dolar değerlemeyle 600 milyon dolar fon toplamıştı.

OpenAI CEO’su Sam Altman’ın, 2017 yılında kaleme aldığı bir blog yazısında, “füzyonun çoktan başladığını” ve bu dönüşümün "çok daha garip" olacağını söylediği belirtilmişti. Altman, bu teknolojik kırılmanın 2025 ila 2075 yılları arasında yaşanacağını öngörmüştü.

MUSK'TAN DİKKAT ÇEKEN TEPKİ: GÖZ DEVİRME EMOJİSİ

Elon Musk, Merge Labs hakkındaki haberlerin ardından sosyal medya üzerinden göz devirme emojisiyle cevap pvererek konuyla ilgili imalı bir değerlendirmede bulundu.

Musk’ın, 2018 yılında OpenAI’den ayrıldığı bilinirken, 2023 yılında kendi yapay zeka şirketi xAI’ı kurarak rekabeti daha da kızıştırmıştı.

Aynı yıl, Musk’ın xAI girişimi Grok isimli bir sohbet robotunu piyasaya sürerek ChatGPT’ye rakip olmuştu.

BEYİN İMPLANTLARIYLA YENİ DÖNEM: DÜŞÜNCEYLE BİLGİSAYAR KONTROLÜ

Neuralink, geliştirdiği çipler sayesinde kullanıcıların yalnızca düşünerek bilgisayarlarla etkileşim kurabilmesini hedefliyor. Aynı vizyonu paylaşan Merge Labs ise, yapay zekayla bütünleşmiş bir insanlık vizyonunu daha hızlı ve ileri düzeyde gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

OpenAI’den Merge Labs’a dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, şirketin kısa sürede kamuoyuna duyurulması bekleniyor.