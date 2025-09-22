X’te büyük değişim: İki haftada bir güncellenecek

Elon Musk, sosyal medya platformu X’in algoritmasının kasım ayına kadar tamamen yapay zekâ üzerine kurulu olacağını açıkladı. Milyonlarca kullanıcıyı etkileyecek bu değişimle, kişiselleştirilmiş akış dönemi başlıyor.

MUSK: ALGORİTMA HER İKİ HAFTADA BİR GÜNCELLENECEK

2022’de Twitter’ı 44 milyar dolara satın alarak X’e dönüştüren Elon Musk, platformun algoritmasını yapay zekâ tabanlı hale getireceklerini duyurdu. Musk, algoritmanın açık kaynaklı şekilde “her iki haftada bir” güncelleneceğini ve kullanıcıların kendi tercihleri doğrultusunda şekilleneceğini söyledi.

GÖRÜNTÜLENECEK İÇERİĞİ YAPAY ZEKA BELİRLEYECEK

X ürün sorumlusu Nikita Bier de, sosyal medya hesabından yeni algoritmanın kullanıcıları “ana akım algoritmalardan ve siyasi tartışmalardan uzaklaştırarak” gerçek ilgi alanlarına yönlendireceğini belirtti. Bier, “Zaman tünelinizde benzin istasyonu kavgası videoları görüyorsanız, hesabınız henüz aktif değil demektir. Bunu düzeltmek için çalışıyoruz,” dedi.

“ARKADAŞLARIMI ARTIK GÖREMİYORUM” ELEŞTİRİLERİ

Pek çok kullanıcı, mevcut “Sizin İçin” akışının önerilerinden memnun değil. Bazıları, Musk’ın Twitter dönemindeki akışı bozduğunu savunuyor. Bir X kullanıcısı, Bier'in mesajının altına “Önceden arkadaşlarımın paylaşımlarını görüyordum. Şimdi sadece yapay zekâ saçmalığı var.” diyerek tepki gösterdi.