Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Karadeniz derbisi heyecanı yaşanacak. Trabzonspor ile Çaykur Rizespor’un karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde maçın yayın bilgileri, başlama saati ve muhtemel kadrolar futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Süper Lig’de üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmalardan biri Trabzon’da oynanacak. Papara Park’ta Trabzonspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşacak. İki takım da ligdeki konumunu güçlendirmek için sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak.

TRABZONSPOR-RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak Trabzonspor - Çaykur Rizespor karşılaşması Papara Park’ta gerçekleştirilecek.

Mücadele bu hafta sonu oynanacak ve karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak açıklandı. Ligde üst sıralarda yer alan Trabzonspor, sahasında taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürmeyi hedeflerken, Çaykur Rizespor ise deplasmanda puan veya puanlar alarak üst sıralara yaklaşmak istiyor.

Trabzonspor, ligde oynadığı 25 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 54 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Bordo-mavili ekip iç sahada ise 12 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak güçlü bir performans sergiledi. Çaykur Rizespor ise 25 haftada 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 30 puan topladı ve 9. sırada bulunuyor. Yeşil-mavili ekip deplasmanda oynadığı maçlarda ise 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

TRABZONSPOR-RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak Süper Lig karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede hakem Çağdaş Altay görev yapacak.

İki takım arasındaki 47 lig maçında bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-9 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 9 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 94 gole Çaykur Rizespor, 44 golle karşılık verdi.

Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile sahasında oynadığı 23 karşılaşmanın 2'sinde yenildi.

Bordo-mavililer, yeşil-mavili ekip karşısında Trabzon'da 19 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Trabzon ekibi, Rize temsilcisine sahasında 2023-24 sezonunda 3-2, 2006-07 sezonunda da 1-0 mağlup oldu.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u 2015-16 sezonunda sahasında 6-0, 2005-06'da da deplasmanda 6-1 yenmeyi başardı.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında Rize'deki müsabakayı Trabzonspor, 2-1 kazandı.

