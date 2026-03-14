Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçını 1-0 kazanan Galatasaray, 18 Mart Çarşamba günü Liverpool ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Ramazan Bayramı öncesi İngiliz devini eleyerek çifte bayram yaşamak istediklerini söyledi.

Marmaris Galatasaraylı İş İnsanları Derneği (GSİAD) tarafından düzenlenen programda sarı-kırmızılı camia bir araya geldi. Siteler Mahallesi'ndeki organizasyona; Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, dernek üyeleri, spor camiası temsilcileri ve protokol üyeleri katıldı.

GSİAD'ın düzenlediği organizasyon

"İNŞALLAH BU HAFTA İKİ BAYRAM YAŞARIZ"

Programda konuşan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, ramazanda Galatasaray camiasıyla bulunmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek, "İnşallah çarşamba günü Liverpool'u eleyerek, hep birlikte ilk bayramı yaşarız, cuma günü de Ramazan Bayramı'nı coşkuyla kutlarız. Bu hafta iki bayram yaşarız" dedi.

Marmaris GSİAD Başkanı İlyas Aktaş, "Çarşamba günü oynayacağımız maçtan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyoruz. Hem sahada kazanarak hem de ramazan ayının manevi atmosferinde çifte bayram yaşayacağız" şeklinde konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası