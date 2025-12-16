Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde okul çıkışlı kendisinden haber alınamayan 10 yaşındaki Amir El Cedduğ, 2 gün sonra diri diri toprağa gömülü halde bulunmuştu.

Kafası taşlarla sıkıştırılan çocuk hastanede tedavi altına alınmış, kendisini dayısının gömdüğünü söylemişti. Kan donduran olayda dayı tutuklanmıştı.

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hayati tehlikeyi atlayan Amir, ilk sözlerinde Cristiano Ronaldo’yu çok sevdiğini söyledi.

Baba Muhammed El Cedduğ, oğlunun yaşamsal faaliyetlerinde tehlike olmadığını belirterek son durumunu şöyle anlattı:

Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan 10 yaşındaki Suriye uyruklu Amir El Cedduğ, okul çıkışı evine gitmemişti.

Çocuklarından haber alamayan aile Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Polis ekiplerinin 200'den fazla kamera kaydını izlemesiyle olayın şüphelisi olarak Amir'in dayısı M.E. gözaltına alınmış ve baraj yolunda aracında yeğeniyle bir evin kamerasına yakalanan dayı yeğeninden haberdar olmadığını söylemişti.

Ekiplerin çalışmasıyla kayıp çocuk 2 gün sonra kafasından yaralanmış halde diri diri toprağa gömülmüş halde bulunmuştu.

Ekiplerin diyalog kurduğu çocuk, okul çıkışı dayısı tarafından kaçırıldığını ve dövüldüğünü söylemiş ve şüpheli dayı tutuklanmıştı.

Baba Muhammed El Cedduğ, dayıyla hiçbir sorunları olmadığını belirtmiş, şunları söylemişti:

Dayısının psikolojik sorunlarından dolayı mı yoksa madde mi kullandı anlamadık. Oğluma karşı ne sorunu olduğunu anlamadık. Oğlum da dayısının neden yaptığını anlamadı. Oğlum ağır bir travma yaşadı ve korkuları var. Oğlum iyileştikten sonra emniyet güçleriyle iletişim kurup pedagog eşliğinde konuşacak. Oğluma o konu hakkında sorular sormak istemiyoruz. Oğlum da dayısının hakkında konuşmak istemiyor. Oğlum dedi ki; 'dayım beni okuldan aldı. Eve gideceğimizi düşünerek mutlu şekilde gideceğimizi bilerek yola çıktık fakat dayım beni yolda dövdü. Sonra arabayla araziye getirdi ve orada da dövdü. Üzerime taşlar koyup çekip gitti' bu şekilde söyledi. Aramızda maddi olarak veya başka bir şey sorun yoktu. Aile bağlarımız güçlüydü ama neden böyle yaptığını anlamadık. Benim bu olaylarla ilgili tek isteğim, dayıya en ağır ceza verilmesini istiyorum.