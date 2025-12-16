Barbaros Reşat Gülcan gözaltına alındı. Ardından hayatı, mesleği ve gözaltına alınma nedeni araştırılmaya başlandı. GAİN Medya AŞ ve Anahat Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Barbaros Reşat Gülcan kimdir merak ediliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasa dışı bahis, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması ve örgütlü suç iddialarıyla yürüttüğü kapsamlı soruşturmada, GAİN Medya AŞ ile bağlantılı şirketlerde görev alan bazı isimler hakkında işlem yapıldı. Bu süreçte adı geçen Barbaros Reşat Gülcan ismi gündeme geldi.

BARBAROS REŞAT GÜLCAN KİMDİR?

Barbaros Reşat Gülcan, Anahat Holding ve GAİN Medya bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerde yetkili pozisyonlarda görev alan bir iş insanı olarak biliniyor. Medya ve finans ekseninde yürütülen kurumsal süreçlerde sorumluluk üstlendiği, şirketlerin idari ve mali işleyişlerinde yer aldığı belirtiliyor.

Kamuoyuna yansıyan açık kaynaklar ve resmi açıklamalar doğrultusunda, Gülcan’ın özel hayatına ilişkin bilgiler sınırlı. Yaşı ve memleketiyle ilgili teyit edilmiş bir bilgi bulunmazken iş dünyasındaki rolü nedeniyle soruşturma kapsamında adı geçen yöneticiler arasında yer aldı.

BARBAROS REŞAT GÜLCAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Başsavcılığın açıklamasına göre Barbaros Reşat Gülcan, GAİN Medya AŞ ve bağlantılı şirketlere yönelik yürütülen soruşturmada şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. Dosyada “7258 sayılı Kanun’a muhalefet”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” iddiaları yer alıyor.

MASAK raporları, bilirkişi incelemeleri ve diğer deliller doğrultusunda şirketler arası yüksek tutarlı para transferleri, kaynağı açıklanamayan nakit girişleri ve ticari hayatın olağan akışına aykırı finansal işlemler tespit edildi. Bu kapsamda Gülcan’ın da aralarında bulunduğu üç şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 7 şirkete TMSF kayyum olarak atandı. Soruşturmanın adli süreci devam ediyor.

NE İŞ YAPIYOR?

Barbaros Reşat Gülcan, Anahat Holding ve GAİN Medya’ya bağlı şirketlerde yönetici ve yetkili pozisyonlarda görev alıyordu.

