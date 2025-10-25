Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İrlanda'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sol ve İrlanda'nın birliğini savunanların adayı Catherine Connolly, rakibi Heather Humphreys'i geride bırakarak ülkenin 10'uncu cumhurbaşkanı oldu. Resmi sonuçlara göre Catherine Connolly, oyların yüzde 63,4'ünü alarak seçimi kazandı

İrlanda'da dün yerel saatle 07.00'de (TSİ 09.00) başlayan ve 22.00'de (TSİ 00.00) sona eren oy verme işleminin ardından bu sabah başlatılan sayımda, seçmenler Connolly ve Humphreys arasında tercihini yaptı.

Resmi sonuçlara göre Catherine Connolly, oyların yüzde 63,4'ünü alarak seçimi kazandı. Diğer aday Humphreys ise oyların 29,5'ini aldı. Kiracısından aldığı fazla kira nedeniyle adaylıktan çekilse de ismi oy pusulasında yer alan İrlanda Başbakanı Martin'in adayı Jim Gavin ise oyların yüzde 7,2'sini aldı.

İrlanda'da seçimler tamamlandı! Yeni cumhurbaşkanı belli oldu - 1. Resim
İrlanda yeni Cumhurbaşkanı Catherine Connolly

Seçimden zaferle çıkan Connolly, İrlanda adasının birleşmesi için toplumsal seviyede adımlar atmayı ve Kuzey İrlanda'da halkla buluşmayı vadediyor.

Ayrıca Connolly, konut ve refah konularında da cumhurbaşkanının yetkilerini aşacak seviyede çalışmalar yapma sözü veriyor.

YENİ CUMHURBAŞKANI, 11 KASIM'DA YAPILACAK TÖRENLE GÖREVİNE BAŞLAYACAK

Seçimi kazanan Catherine Connolly, 11 Kasım'da düzenlenecek törenle görevi devralarak İrlanda'nın üçüncü kadın cumhurbaşkanı olacak.

İlk kadın cumhurbaşkanını (Mary Robinson) 1990'da seçen İrlanda, dünyada bu görevin bir kadından diğer bir kadına geçtiği ilk ülke olarak biliniyor.

Robinson'un ardından koltuğa oturan ve 1997-2011'de iki dönem cumhurbaşkanlığı yapan Mary McAleese'den 14 yıl sonra İrlanda'da, Catherine Connolly'nin seçimleri kazanmasıyla üçüncü kez ülkenin zirvesine bir kadın gelecek.

İRLANDALI LİDERLERDEN CONNOLLY'YE SEÇİM TEBRİĞİ

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, Connolly'yi seçim zaferinden ötürü tebrik etti.

Martin, "Catherine başarılı ve etkili bir kampanya yürüttü. Önümüzdeki 7 yıl boyunca İrlanda halkını cumhurbaşkanı olarak temsil etmek için açık yetki kazandı. Halk tercihini yapmıştı ve Connolly'nin ülkeye en iyi şekilde hizmet edeceğinden hiçbir kuşkum yok." ifadelerini kullandı.

Humphreys'i aday gösteren iktidar ortağı Fine Gael Partisi'nin lideri ve İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Harris de ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Connolly'i içtenlikle kutladığını belirterek, "O, tüm bu ülkenin ve hepimizin cumhurbaşkanı olacak, kendisine başarılar diliyorum. Onun başarısı, İrlanda'nın başarısı olacak" açıklamasını yaptı.

'Büyü' için hayvanlar mı kesildi? Isparta Valisi her şeyi açıkladı
