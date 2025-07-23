Almanya, Türkiye’ye savaş uçağı satışına resmen onay verdi!

Almanya, Eurofighter savaş uçaklarının Türkiye’ye ihracatına resmen onay verdi.

Almanya Hükümeti Sözcüsü Stefan Kornelius, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, “Savunma Bakanlığı, Türk hükümetine ihracatın onaylandığını doğrulayan yazılı bir bildirim gönderdi” açıklamasında bulundu.

EUROFİGHTER TYPHOON: AVRUPA'NIN ÇOK ROLLÜ SAVAŞ UÇAĞI

Avrupa merkezli konsorsiyum tarafından geliştirilen Eurofighter Typhoon, çift motorlu yapısı ve gelişmiş manevra kabiliyetiyle dikkat çeken çok rollü bir savaş uçağı olarak öne çıkıyor. Hava-hava ve hava-yer görevlerinde kullanılan uçak, teknik özellikleriyle modern hava kuvvetlerinin önemli unsurları arasında yer alıyor.

Eurofighter Typhoon’un uzunluğu 15,96 metreyi bulurken, tek veya çift pilotla görev yapabiliyor. Boş ağırlığı 11 ton olan uçağın maksimum yüklü ağırlığı ise 16 tona kadar çıkıyor. Uçakta iki adet Eurojet EJ200 tipi turbofan motor bulunuyor. Her motor, yaklaşık 60 kilonewton itiş gücü sağlıyor.

Yakıt kapasitesi 5.000 kilogram olan Typhoon, yüksek irtifada saatte 2.495 kilometre hıza ulaşabiliyor. Deniz seviyesinde ise maksimum hızı Mach 1.25, yani yaklaşık 1.530 kilometre olarak ölçülüyor. Uçağın operasyonel menzili ise 2.900 kilometreyi buluyor.

Hassas sensör sistemleri, radar kapasitesi ve elektronik harp yetenekleriyle Eurofighter Typhoon, Avrupa’nın en gelişmiş savaş uçakları arasında gösteriliyor.

ORTAK ÜRETİM VE TASARIM SÜRECİ Eurofighter projesi, ülkeler arasında görev paylaşımına dayalı bir sistemle yönetildi: İngiltere (BAE Systems): Gövde tasarımı ve aviyonik entegrasyon.

Almanya (Airbus Defence): Kanat yapıları ve yazılım geliştirme.

İtalya (Leonardo): Silah sistemleri entegrasyonu.

İspanya (Airbus Military): Uçağın arka gövde kısmı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Çarşamba günü İstanbul’da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı (IDEF 2025) kapsamında mutabakat zaptı imzalamıştı.

Güler, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabul edilmesine ilişkin olarak, “40 civarında uçak sahibi olmayı planlıyoruz. Bunun değişik opsiyonları var, onlar üzerinde çalışıyoruz” dedi.

İngiltere Savunma Bakanlığı da bugün yapılan anlaşmayı, “Türkiye ile milyarlarca sterlinlik ihracat hacmi oluşturacak büyük bir adım” olarak değerlendirdi.

Almanya’nın onayı, uçakların üretiminde kullanılan Alman parçalarının teslimatının önünü açarak sürecin ilerlemesini sağlayacak.