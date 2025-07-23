İngiltere Başbakanı Starmer resmen duyurdu: Türkiye olmadan olmaz!

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Türkiye ile imzalanan savunma mutabakatını “hayati bir ortaklık” olarak tanımladı. Türkiye’nin Eurofighter Typhoon savaş uçakları programına dahil olmasının yalnızca NATO'nun değil, İngiltere’nin ekonomik ve askeri geleceği açısından da kritik önemde olduğunu vurgulayan Starmer, “Bu anlaşma bizi daha güçlü ve güvende tutacak. Türkiye olmadan olmaz” dedi.

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, Türkiye ile imzalanan mutabakat zaptını, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının ihracatı yolunda kritik bir eşik olarak tanımladı.

Bakanlık açıklamasında, bu adımın 2017’den bu yana İngiltere’nin alabileceği ilk Typhoon ihracat siparişi olabileceğine dikkat çekildi.

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN YENİ NEFES

İngiltere Savunma Bakanı John Healey ve Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul’da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında bir araya geldi. İmzalanan mutabakat, Türkiye’nin Eurofighter Typhoon operatörü olarak kabul edilmesinin önünü açtı.

Healey, “Türkiye'yi Typhoon'larla donatmak yalnızca NATO'yu değil, İngiltere’deki binlerce nitelikli işçinin geleceğini de güvence altına alacak” dedi.

BAŞBAKAN STARMER: HAYATİ BİR ORTAKLIK

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, anlaşmayı ülke ekonomisi ve savunma sektörü için stratejik bir fırsat olarak değerlendirdi:

“Türkiye ile milyarlarca sterlinlik bir ihracat anlaşması imzalamak, savunma sanayimizi güçlendirecek ve bizi daha güvende tutacaktır.”

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"KOLEKTİF CAYDIRICILIK GÜÇLENİYOR"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile İngiltere Savunma Bakanı John Healey, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında düzenlenen törende imzaları attı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, "Türkiye'nin Typhoon operatörü olması NATO’nun savunma kabiliyetini artıracaktır" açıklamasını yaptı.

ENDÜSTRİYEL İŞBİRLİĞİNDE YENİ DÖNEM

BAE Systems İcra Kurulu Başkanı Charles Woodburn, anlaşmayı "NATO üzerinden süregelen işbirliğinin ve Typhoon’un Avrupa ile Orta Doğu güvenliğindeki kritik rolünün göstergesi" olarak niteledi.

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı tarafından yapılan ayrı açıklamada da, iki ülkenin güvenlik, savunma sanayi ve NATO kapsamında yürüttüğü uzun süreli işbirliğine dikkat çekildi. Açıklamada, "Bu mutabakat, İngiltere-Türkiye ortaklığında yeni bir dönemin başlangıcıdır" denildi.

ALMANYA'DAN ONAY GELDİ

Öte yandan Alman haftalık dergisi Der Spiegel’in haberine göre, Almanya Federal Güvenlik Konseyi, Türkiye'nin 40 adet Eurofighter Typhoon uçağı için yaptığı ön talebi onayladı. Uçakların İngiltere’de, Almanya menşeli parçalarla üretileceği yazıldı.