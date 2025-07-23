Eurofighter teslimatı için Almanya onayı verdi! 40 yeni savaş jeti Türkiye yolunda

Almanya, Türkiye’ye 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı teslim edilmesine resmen onay verdi.

Türkiye'nin savunma sanayii bir eşiği daha aştı. Almanya Federal Hükümeti, Türkiye’ye 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı teslim edilmesine onay verdi.

"Der Spiegel" dergisinin haberine göre, söz konusu karar, gizli toplanan Federal Güvenlik Konseyi tarafından 2023 baharında alındı.

ÜRETİM İNGİLTERE'DE, PARÇALAR ALMANYA'DAN

Eurofighter savaş uçakları, Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya’nın ortaklığında geliştiriliyor. Uçakların üçüncü ülkelere ihracı için tüm ülkelerin onayı gerekiyor. İngiltere’nin üretimi üstleneceği, Almanya’dan ise kritik parçaların temin edileceği iletildi.

Anlaşmaya ilişkin görüşmelerin detaylarını paylaşan İngiltere Başbakanı Starmer, Türkiye ile yapılan savunma iş birliğini "öncelikli" olarak nitelendirmişti.

F-35 KRİZİNDEN EUROFİGHTER ADIMINA

Türkiye, F-35 programından çıkarılmasının ardından savunma politikalarında yön arayışına girmişti. F-4 filosunun yaşlanması ve F-16’ların modernizasyon ihtiyacı, acil çözüm arayışını beraberinde getirdi. Tam bu noktada Eurofighter Typhoon savaş uçakları yeniden masaya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in açıklamalarına göre, Türkiye 40 adet Eurofighter almayı planlıyor. Bu uçakların Tranche 3 veya Tranche 4 gibi gelişmiş konfigürasyonlarda olması bekleniyor.

ERDOĞAN: OLUMLU GELİŞMELER YAŞANIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Eurofighter tedarik sürecinde olumlu gelişmeler kaydedildiğini belirtti. Erdoğan, "Almanya ve İngiltere’nin yaklaşımı oldukça yapıcı" ifadelerini kullanmıştı.

Henüz net sayılar belirlenmese de, Türkiye’nin 40 adet savaş uçağı için 4,75 milyar euro'ya yakın bir bütçe ayıracağı tahmin ediliyor.

NATO DAYANIŞMASI ŞARTI

"Der Spiegel"in edindiği bilgilere göre, Türkiye’nin bu uçakları yalnızca NATO dayanışması çerçevesinde kullanacağı taahhüt altına alındı. Almanya, bu güvenceyi yalnızca Ankara’ya değil, Atina’ya da iletti. Federal Güvenlik Konseyi, izin sürecinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile de görüşmeler gerçekleştirdi.

Yunanistan ise geçtiğimiz aylarda Fransa’dan 24 adet Rafale savaş uçağı satın almış ve teslimatları ocak ayında tamamlanmıştı.

TÜRKİYE'YE SİLAH İHRACATINDA YENİ DÖNEM

Almanya, önceki hükümet döneminde 2024 yılında Türkiye’ye büyük çaplı silah satışına yıllar sonra ilk kez onay vermişti. Ekim 2024’te dönemin Başbakanı Olaf Scholz’un Türkiye ziyaretinde Eurofighter anlaşmasına sıcak baktığı kamuoyuna yansımış, ancak koalisyon içi kriz nedeniyle süreç ertelenmişti.

Mayıs 2025’te Hristiyan Demokrat Birlik lideri Merz, "Türkiye son derece değerli ve güvenilir bir NATO müttefikidir" diyerek satışa destek vermişti.

Kararın ardından Türkiye’ye yönelik Eurofighter teslimatı, başta Almanya ve İngiltere olmak üzere savunma basınında geniş yankı uyandırdı. Analizlerde Türkiye’nin savunma kabiliyetinde önemli bir sıçrama yaşanacağına vurgu yapıldı.

EUROFİGHTER NE SAĞLIYOR?

Eurofighter Typhoon, yüksek irtifa performansı, süpersonik seyir (supercruise), AESA radar sistemleri (ECRS MK2), gelişmiş elektronik harp kabiliyeti ve Meteor ile Storm Shadow gibi stratejik mühimmatları kullanabilme yeteneğiyle dikkat çekiyor.

Bilinen özellikler, Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’deki hava üstünlüğü hedefiyle doğrudan örtüşüyor. Özellikle Meteor füzesi, 200 km üzerindeki menziliyle Yunanistan’ın Rafael ve F-35 platformlarına ciddi bir karşılık oluşturabilecek nitelikte.

Öte yandan Eurofighter üretim hattının 2030’da kapanması beklenirken, Türkiye'nin siparişi bu hattın devamlılığı açısından da stratejik önem taşıyor.

Kulislerde, Türkiye’nin kısa vadede bazı uçakları Katar’dan ya da İspanya’dan temin edebileceği, uzun vadede ise yeni üretim için anlaşmalar yapabileceği konuşuluyor.