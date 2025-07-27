Gizli planlar sızdı, Bakan Hegseth herkesi yalan makinesine soktu! Trump'tan dur talimatı geldi

YALAN MAKİNESİ TESTLERİ BEYAZ SARAY TALİMATIYLA SONA ERDİ

Pentagon’un danışmanı Patrick Weaver, yalan makinesi testine tabi tutulabileceği endişesiyle Beyaz Saray’a başvurdu. Weaver’ın şikâyeti sonrası, Başkan Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen bu danışmanın hedef alınabileceği değerlendirilince, test uygulaması sonlandırıldı.

The Washington Post’un haberine göre, Hegseth’in talimatıyla nisan ayında başlayan test süreci birkaç hafta sürdü. Bu süreçte Özel Harekat Kuvvetleri ve FBI yetkilileri de dahil olmak üzere birçok Pentagon personeli poligraf testine alındı.

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ÜST DÜZEY ASKERLERE BASKI İDDİASI

Haberde, Savunma Bakanı Hegseth’in, Donanma Komutanı Christopher Grady ile Korgeneral Douglas Sims dahil olmak üzere üst düzey isimleri testle tehdit ettiği öne sürüldü. Sims’i “apolitik” ve “hak eden biri” olarak gören askeri personelin bu durumdan rahatsız olduğu aktarıldı.

Nisan ayında Hegseth’in üç Pentagon yardımcısını medyaya bilgi sızdırdıkları gerekçesiyle görevden aldığı, ancak bu kişilerin suçlamaları reddederek "iftira" olarak nitelendirdiği belirtildi.

SİGNALGATE' OLAYIYLA KRİZ DERİNLEŞTİ

Sızıntı krizinin merkezinde ise “Signalgate” olarak adlandırılan skandal yer aldı. Hegseth ve bazı yetkililerin, gizlilik derecesi olmayan bir sohbet grubunda, Yemen’e yönelik hassas bombardıman planlarını yanlışlıkla paylaştığı bildirildi. Söz konusu sohbet grubuna gazeteci Jeffery Goldberg'in de eklenmiş olması, krizin boyutunu artırdı.

Yetkililer, paylaşılan bilgilerin gizli olmadığını savunsa da, Pentagon müfettişine konuşan bazı tanıklar, detayların aslında “SECRET/NOFORN” gizlilik derecesine sahip bir e-postadan geldiğini ve bu durumun ulusal güvenliği riske atabileceğini belirtti.

DANIŞMAN DEĞİŞİKLİKLERİ VE GÖREVDEN ALMALAR

İç gerilimler sonrası, Hegseth’in özel kalem müdürü Joe Kasper nisan ayında görevinden ayrıldı. Yerine Ricky Buria, Sean Parnell, Patrick Weaver ve Justin Fulcher gibi isimler kıdemli danışman olarak atandı. Haberde, Buria’nın da yalan makinesi testine alındığı, ancak sonuçların kesinlik taşımadığı bilgisi yer aldı.