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Bir ülke daha harekete geçti! Malta, Filistin Devleti'ni tanımaya hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bir ülke daha harekete geçti! Malta, Filistin Devleti&#039;ni tanımaya hazırlanıyor
Malta, Filistin, BM Genel Kurulu, Gazze, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malta Başbakanı Robert Abela, eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sırasında Filistin Devleti’ni tanıyacaklarını açıkladı.

İsrail’in Gazze’deki katliamları Ekim 2023'ten bu yana sürdürmesi, dünyanın tepkisini çekmeye devam ediyor. Bölgedeki can kayıpları her geçen gün artarken, Filistin’e yönelik bir destek adımı da Malta’dan geldi.

Malta Başbakanı Robert Abela, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak ülkesinin eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sırasında Filistin Devleti’ni tanıyacağını duyurdu.

Abela, "Tutumumuz, Orta Doğu’da kalıcı barışa ulaşma çabalarına olan bağlılığımızı ifade ediyor" dedi.

MAYIS AYI PLANINI ERTELEMİŞLERDİ

Abela, mayıs ayında yaptığı açıklamada, Malta'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararını başlangıçta haziran ayında planladıklarını ancak bu kararın ertelendiğini ve iki gün önce New York'ta başlayan 'Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanması Konferansı' sırasında duyurmayı planladıklarını belirtmişti.

Gazze Şeridi’ne yönelik İsrail saldırılarının yol açtığı insani trajedinin giderek kötüleştiğine dikkat çeken Abela, bu durumun göz ardı edilemeyeceğini vurgulamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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