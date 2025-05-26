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Memnuniyet verici... Malta Filistin devletini resmen tanıyacak!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Memnuniyet verici... Malta Filistin devletini resmen tanıyacak!
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Malta Başbakanı Robert Abela, ülkesinin gelecek ay Filistin devletini tanıyacağını açıkladı. Filistin, Malta'nın, gelecek ay Filistin'i devlet olarak tanıma niyetini açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Bir ülke daha Filistin devletini tanımaya hazırlanıyor. Malta Başbakanı Robert Abela, ülkesinin gelecek ay Filistin devletini tanıyacağını açıkladı.

MALTA FİLİSTİN'İ RESMEN TANIYACAK

Abela, Malta'nın Birleşmiş Milletler’in (BM) 17-20 Haziran tarihleri arasında ABD’nin New York kentinde İsrail-Filistin ihtilafıyla ilgili iki devletli çözüm hakkında düzenleyeceği üst düzey konferansın ardından Filistin devletini tanıma kararını resmiyete dökeceğini ifade etti. Abela, söz konusu adımı "ahlaki bir sorumluluk" olarak nitelendirdi.

Memnuniyet verici... Malta Filistin devletini resmen tanıyacak! - 1. Resim

MEMNUNİYET VERİCİ

Malta Başbakanı Robert Abela'nın Filistin'i resmen devlet olarak tanıyacakları yönündeki açıklamasına Filistin Dışişleri Bakanlığından yanıt geldi.

Söz konusu kararın memnuniyetle karşılandığı açıklamada, bu açıklamanın, iki devletli çözümün uygulanmasına yönelik siyasi ve uluslararası çalışmaların bir parçası olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Malta'nın bu hamlesi, uluslararası hukuka bağlılığından, ilkeli duruşundan ve Filistin halkının haklarına, haklı ulusal mücadelesine ve modern tarihin en uzun işgalinden kurtulma hakkına olan desteğinden kaynaklanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Filistin, Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülkeden 148'i tarafından devlet olarak tanınıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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